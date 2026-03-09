जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों ने उड़ाए होश, अब खुलेगा इमरजेंसी तेल भंडार; अचानक क्यों होने जा रही G7 की मीटिंग?

Advertisement
G7 Emergency Meeting: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है. जिसे देखते हुए G7 के फाइनेंस मिनिस्टर एक इमरजेंसी मीटिंग करने जा रहे हैं. इस मीटिंग में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के जॉइंट रिलीज पर चर्चा की जाएगी.

Mar 09, 2026
G7 Meeting: अमेरिका- इजरायल और ईरान में जंग छिड़ी है. इस जंग की वजह से हाहाकार मचा है. जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. हालात को देखते हुए अब G7 के फाइनेंस मिनिस्टर एक इमरजेंसी मीटिंग करने जा रहे हैं. इस मीटिंग में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के जॉइंट रिलीज पर चर्चा की जाएगी. इसका मकसद जंग के दौरान तेजी से बढ़े ग्लोबल क्रूड मार्केट को स्थिर करना है. 

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्टर ईरान से जुड़े युद्ध के असर और ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर इसके असर का अंदाजा लगाने के लिए  इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बिरोल को कॉल भी करेंगे. ब्रेंट क्रूड की कीमतें घटकर $110 प्रति बैरल हो गई हैं, जबकि WTI क्रूड की कीमतें सुबह $116.71 और $116.45 प्रति बैरल की तुलना में लगभग $107 पर आ गई हैं.

तीन देशों ने किया है समर्थन
रिपोर्ट के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतें घटकर $110 प्रति बैरल हो गई हैं, जबकि WTI क्रूड की कीमतें सुबह $116.71 और $116.45 प्रति बैरल की तुलना में लगभग $107 पर आ गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी IEA के इमरजेंसी सिस्टम के तहत सदस्य देशों के पास मौजूद पेट्रोलियम रिजर्व को कोऑर्डिनेटेड रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं, जिसे ऑयल सप्लाई में आने वाले झटकों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका समेत कम से कम तीन G7 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है.

कितना रिलीज हो सकता है तेल?
कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना ​​है कि लगभग 300 मिलियन से 400 मिलियन बैरल को कोऑर्डिनेटेड रिलीज करना सही हो सकता है. यह IEA सदस्य देशों के पास अभी मौजूद लगभग 1.2 बिलियन बैरल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व का लगभग 25-30% होगा. ये रिजर्व 1974 में अरब ऑयल बैन के बाद बनाए गए एक कलेक्टिव इमरजेंसी सिस्टम का हिस्सा हैं.

कीमतों में तेजी से आया है उछाल
गल्फ रीजन में संघर्ष बढ़ने के बाद से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है, जिससे महंगाई के नए झटके और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जोखिम की चिंता बढ़ गई है. इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड, एशियाई ट्रेडिंग में 24% बढ़कर $116.71 प्रति बैरल हो गया, जबकि US बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 28% बढ़कर $116.45 प्रति बैरल हो गया है. बता दें कि IEA के सदस्य देशों के पास कुल मिलाकर 1.24 बिलियन बैरल से ज़्यादा पब्लिक इमरजेंसी रिजर्व हैं. इसके अलावा इंडस्ट्री के पास मौजूद इन्वेंट्री लगभग 600 मिलियन बैरल है, जिसे सप्लाई में रुकावट बढ़ने पर मोबिलाइज किया जा सकता है. 

