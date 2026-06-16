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'इजरायल से बेहतर है सीरिया लड़े...', G7 में नेतन्याहू पर क्यों भड़के ट्रंप? कहा- मैं नहीं होता तो...

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साधा है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि इजरायल से बेहतर सीरिया हिजबुल्लाह से लड़ सकता है. ट्रंप ने ये टिप्पणी एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में की.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 16, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:50 PM IST
'इजरायल से बेहतर है सीरिया लड़े...', G7 में नेतन्याहू पर क्यों भड़के ट्रंप? कहा- मैं नहीं होता तो...
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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