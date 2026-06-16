US President Trump on Israel: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर तीखा हमला किया है. ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि इजरायल काफी लंबे समय से हिजबुल्लाह से लड़ रहा है और इससे बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है. ट्रंप ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अगर इजरायल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो उसे सीरिया को यह काम दे देना चाहिए.
दरअसल, फ्रांस एवियन में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे ट्रंप ने कतर के अमीर से मुलाकात के दौरान ये बातें कहीं. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल के अभियान के कारण ही ईरान के साथ शांति वार्ता लगभग पटरी से उतर गई. इस द्विपक्षीय बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि इजरायल को हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान को और तेजी से पूरा किया जाना चाहिए था.
बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय पर आई है, जब हाल में ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के एक रूपरेखा पर सहमति बनने की खबर आई थी. ट्रंप ने दावा किया कि संघर्ष जितना लंबा खिंचता है. उतना ही ईरान के साथ बड़े समझौते पर नकारात्मक असर पड़ता है.
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया कि इजरायल का रविवार (14 जून) को बेरुत पर हुआ हमला उन्हें अच्छा नहीं लगा. इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर वह नहीं होते, तो इजरायल का अस्तित्व भी नहीं होता. बता दें कि रविवार को इजरायल की ओर से बेरुत पर किए गए हमले में कम से कम तीन लोगों की जान गई थी. वहीं, 6 से अधिक लोग घायल हुए थे.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इजरायल पिछले काफी समय से हिजबुल्लाह से लड़ रहा है और बड़ी संख्या में इससे लोगों की जान जा रही है. ट्रंप ने दावा किया कि किसी एक की तलाश में पूरी इमारत को गिराना सही नहीं है. इन इमारतों में बहुत-से लोग रहते हैं और वह सभी हिजबुल्लाह के सदस्य नहीं होते.
हालांकि, खास बात रही कि ट्रंप ने इस बातचीत के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ किसी भी प्रकार के मनमुटाव की अटकलों को खारिज कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि नेतन्याहू के साथ उनके बेहतरीन संबंध हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि इजरायल को लेबनान के विरुद्ध अधिक जिम्मेदाराना रवैया अपनाना होगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बातचीत के दौरान ईरानी सरकार और उसके कट्टरपंथी नेताओं को सीधी चेतावनी दी है. उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि तेहरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. ट्रंप ने कहा कि अगर वह नहीं मानते हैं, तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.
गौर करने वाली बात है कि ट्रंप का इजरायल पर कड़ा रुख ईरान की ओर से संघर्ष समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक शांति समझौते की घोषणा के ठीक एक दिन बाद आया है. ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं और शुक्रवार को जिनेवा में औपचारिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होंगे. ट्रंप का कहना है कि शुक्रवार तक पूरी तरीके से होर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा.