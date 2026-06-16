G7 Summit 2026: फ्रांस के शहर एवियन-लेस-बेन्स में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के पहले पूरे दिन की बैठक औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है. इस सम्मेलन का पहला सत्र मुख्य रूप से यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और G7 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं.
ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान के नेता यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां मौजूद नहीं थे. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी इस बैठक में देरी से पहुंचे, क्योंकि वे अन्य नेताओं से मिलने से पहले जेलेंस्की के साथ एक निजी बातचीत कर रहे थे. इससे पहले मैक्रों ने जी7 नेताओं के साथ सुबह के वर्किंग सेशन से पहले जेलेंस्की का स्वागत किया था.
ईरान के खिलाफ साढ़े तीन महीने से चल रहे अमेरिकी युद्ध को खत्म करने के लिए एक शुरुआती समझौते की घोषणा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सोमवार देर रात फ्रांस पहुंचे. स्पा शहर पहुंचने के तुरंत बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अब उनका पूरा ध्यान यूक्रेन पर होगा. ट्रंप ने कहा कि अब जब यह (ईरान वाला मामला) खत्म हो गया है, तो हम उस पर ध्यान देंगे.
ट्रंप ने यह भी बताया कि रविवार को उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अच्छी बातचीत हुई है. वहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों लगातार ट्रंप को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे यूक्रेन का समर्थन जारी रखें और रूस पर दबाव बढ़ाएं, ताकि चार साल से अधिक समय से जारी इस युद्ध को किसी शांति समझौते तक पहुंचाया जा सके.
G7 शिखर सम्मेलन के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस के खिलाफ नए और कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है. यह प्रतिबंध रूस के शैडो फ्लीट (गुप्त बेड़े) और वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाकर लगाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल मॉस्को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचने और तेल-गैस की ढुलाई के लिए करता है.
ब्रिटेन सरकार के मुताबिक, यूके की सेना ने पिछले हफ्ते इतिहास में पहली बार इंग्लिश चैनल में रूस के एक शैडो फ्लीट जहाज को जब्त किया है. इन प्रतिबंधित जहाजों में कई ऐसे जहाज भी शामिल हैं, जिन्हें रूस ने अपने प्रतिबंधित आर्कटिक LNG 2 प्रोजेक्ट से लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की ढुलाई के लिए खरीदा था. ब्रिटेन अब तक रूस के 600 से अधिक शैडो फ्लीट जहाजों पर प्रतिबंध लगा चुका है.
बता दें कि शिखर सम्मेलन के दौरान आज नेता मध्य पूर्व के संकट को सुलझाने और वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक वर्किंग लंच में भी हिस्सा लेंगे. इस बैठक में मुख्य रूप से अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्धविराम समझौते के बाद आगे की राह पर चर्चा होगी. साथ ही, युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के बंद होने से पैदा हुए वैश्विक आर्थिक संकट पर भी मंथन किया जाएगा.
बता दें कि खाड़ी देश G7 का आधिकारिक हिस्सा नहीं हैं, लेकिन मैक्रों ने क्षेत्र में जारी तनाव को देखते हुए इन नेताओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया है. ट्रंप आज सुबह कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आमने-सामने की बातचीत करेंगे. इस शिखर सम्मेलन में मेहमान देशों के तौर पर भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, यूक्रेन और यूएई शामिल हैं.