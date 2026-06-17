PM Modi and Trump Meeting: फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है. इस समिट में दुनिया की सात बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता शामिल हुए. पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कई वैश्विक नेता इस शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए.
इस सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को खास संदेश दिया और कहा कि हमारे बीच किसी भी रिसोर्स की कमी नहीं है, बल्कि आपसी विश्वास की कमी है. अब इस शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात अब से कुछ देर में होने वाली है. इस द्विपक्षीय बैठक से पहले ट्रंप ने पीएम मोदी का तारीफ की है.
दोनों दिग्गजों के बीच होने वाली बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तारीफ की है. जी-7 समिट के दौरान वर्किंग लंच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी के जैसे शांत नहीं रह पाता हूं. ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी की तरह मैं शांत, कूल और पूरी तरह ‘किलर’ नहीं हूं, इन्हें देखिए.
ट्रंप और पीएम मोदी के बीच यह बैठक ऐसे समय पर होने जा रही है, जब पश्चिम एशिया में हालात काफी तनावपूर्ण हैं. ईरान युद्ध का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है. दोनों नेताओं की मुलाकात पर दुनिया की नजरें टीकी हैं.
गौरतलब है कि जी-7 शिखर सम्मलन में मंगलवार (16 जून) को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई. जी7 के सेशन के दौरान दोनों नेता मिले और हाथ मिलाया. हालांकि, इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कुछ बातें भी हुई, जिसकी तस्वीर सामने आई थी.