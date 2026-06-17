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मैं PM मोदी की तरह शांत और ‘किलर’ नहीं हूं… G7 में लंच के दौरान बोले ट्रंप- जरा इनकी तरफ देखिए

G7 Summit 2026 Updates: फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात अबसे कुछ देर में होगी. इससे पहले ट्रंप ने मोदी की प्रशंसा की है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 17, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:08 PM IST
मैं PM मोदी की तरह शांत और ‘किलर’ नहीं हूं… G7 में लंच के दौरान बोले ट्रंप- जरा इनकी तरफ देखिए

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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