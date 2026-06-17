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सिगरेट, फुटबॉल, इंस्टाग्राम और ग्रीनलैंड... G7 समिट में हंसी-मजाक के दौरान क्या बात कर रहे थे नेता? सबकुछ हुआ रिकॉर्ड

फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन में आयोजित हुए जी7 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेता जुटे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने दुनिया को कई संदेश दिया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 17, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:41 PM IST
सिगरेट, फुटबॉल, इंस्टाग्राम और ग्रीनलैंड... G7 समिट में हंसी-मजाक के दौरान क्या बात कर रहे थे नेता? सबकुछ हुआ रिकॉर्ड

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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