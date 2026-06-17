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शुक्रवार को होने वाली डील से पहले G7 में ट्रंप की दो टूक, ईरान ने खेल बिगाड़ा तो लागू होगा Plan-B

US Iran Peace Deal Update: अब से दो दिन बाद ईरान के साथ होने वाले शांति समझौते से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर तेहरान के साथ डील पर बात नहीं बनती है, तो वह फिर से उनके सिर पर बमों की बारिश करेंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 17, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:33 PM IST
शुक्रवार को होने वाली डील से पहले G7 में ट्रंप की दो टूक, ईरान ने खेल बिगाड़ा तो लागू होगा Plan-B
Image Credit: ANI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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