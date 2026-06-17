/G7 समिट में ये क्या कर बैठे डोनाल्ड ट्रंप? सीढ़ियां चढ़ते समय अचानक पकड़ ली पीएम मोदी की कलाई, वायरल हुआ VIDEO

कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों नेता सम्मेलन स्थल पर साथ चलते दिखाई देते हैं. इसी दौरान सीढ़ियां चढ़ते समय ट्रंप कुछ क्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कलाई पकड़ते नजर आते हैं. इस छोटे से पल ने इंटरनेट पर चर्चा छेड़ दी है.
यह वीडियो फ्रांस के प्रसिद्ध स्पा शहर एवियां-ले-बैंस में फिल्माया गया बताया जा रहा है, जहां सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए. हालांकि, इस दृश्य को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आधिकारिक तौर पर इसे लेकर किसी पक्ष की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है.
Trump grabs Indian Prime Minister Modi's wrist for support as he steps up a small stair during the G7 summit pic.twitter.com/J2S4F91BoM
MeidasTouch (@MeidasTouch) June 16, 2026
कलाई पकड़ने वाला वीडियो सामने आने से कुछ समय पहले ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की गर्मजोशी भरी मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक-दूसरे का अभिवादन किया और कुछ देर बातचीत भी की. यह पिछले लगभग 16 महीनों में उनकी पहली प्रत्यक्ष मुलाकात थी. इससे पहले दोनों नेताओं की आमने-सामने की आखिरी मुलाकात फरवरी 2025 में वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में हुई थी. वह बैठक ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के कुछ समय बाद आयोजित की गई थी.
G7 सम्मेलन के इतर दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत-अमेरिका संबंध कई महत्वपूर्ण मुद्दों से गुजर रहे हैं. दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग जैसे विषय हाल के महीनों में चर्चा के केंद्र में रहे हैं. स्पेशलिस्ट के मुताबिक इंडो-पैसफिक रीजन में बढ़ती भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत और अमेरिका के बीच संवाद बनाए रखना दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.
भारत और अमेरिका के संबंध सामान्यतः मजबूत माने जाते हैं, लेकिन हाल के महीनों में कुछ मुद्दों ने तनाव भी पैदा किया है. इनमें व्यापारिक शुल्क से जुड़े फैसले और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित घटनाएं शामिल हैं. हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया था. उस दौरान उन्होंने भारत को अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति का महत्वपूर्ण साझेदार बताया था. वैश्विक परिदृश्य में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संवाद आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.