141 साल की उम्र में हो गई इस मनमोहक और शर्मीली कछुए की मौत, अपने जीवनकाल में देख चुकी थी दो विश्व युद्ध

Galapagos Tortoise: अमेरिका के एक सैन डिएगो जू नाम के जू में रह रही सबसे ज्यादा मनमोहक और शर्मीली कछुए जिसका नाम गैलापागोस ग्रैमा बताया जा रहा है, वो 141 साल की उम्र में इस देश को अलविदा कह चुकी है. आपको बता दें ये बेहद ही ज्यादा फेमस थी इसने अपने जीवनकाल में कई सारी चीजों को देखा है. इसको सैन डिएगो जू की सबसे बुजुर्ग जानवर भी माना जाता है, आइए आपको उनके बारे में कुछ और जानकारियां भी देते हैं.



मादा गैलापागोस ग्रैमा का जीवनकाल

गैलापागोस ग्रैमा ने अपने जीवनकाल में कई सारी चीजों को देखा है. उनका जीवन काफी ज्यादा लंबा रहा था. अमेरिका के सैन डिएगो जू की सबसे बुजुर्ग जानवर भी उनको माना जाता था. आपको बात दें मादा गैलापागोस ग्रैमा की मौत 20 नवंबर को हुई थी, जिसके बाद हर जगह शोक की लहर दौड़ गई. ये हर किसी की काफी ज्यादा प्रिय थी.



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिका के सैन डिएगो जू में 1928 या 1931 में पहली बार आई थी. ये वहां के पहले ग्रुप का हिस्सा बनी थी. वहां पर रहने के बाद उन्होने अपने मनमोहक और शर्मीली अंदाज के चलते आने-जाने वाले लोगों का मन मोह लिया था. अधिकतर लोग उसको देखने के लिए काफी दूर-दूर से आते थे. लोग उनको प्यार से जू की रानी बुलाते थे. ये बड़े ही खुश मिजाज की थी.



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती उम्र के कारण वो हड्डियों की परेशानियों से परेशान थी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई. ऐसा कहा जाता है कि दो विश्व युद्ध और 20 अमेरिकी राष्ट्रपति को वो अपने जीवनकाल में देख चुकी हैं. उनकी मौत की खबर को सुनकर हर कोई शोक मना रहा है. लोगों को उनको जू में देखना काफी ज्यादा पसंद आता था. आपको बात दें ये जंगलों में 100 साल तक जींदा रह सकते हैं और अगर उनकी अच्छे से देखभाल की जाए, तो इनकी उम्र बढ़ भी जाती है.