स्कूली बैग, जूते और उन बच्चों की तस्वीरें...गालिबफ की भावुक पोस्ट ने सुनाई अमेरिकी सितम की दास्तां

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक नई कूटनीतिक हलचल सामने आई है. शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान ने पहल करते हुए खुद को मेजबान के रूप में पेश किया है, और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में अहम गतिविधियां तेज हो गई हैं. शनिवार को होने वाली इस संभावित बातचीत से पहले ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है. ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ जिस विमान से पाकिस्तान पहुंचे, उसे खास तौर पर चर्चा में बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए ईरान दुनिया के सामने उन हमलों की तस्वीर पेश करना चाहता है, जिनका आरोप अमेरिका और उसके सहयोगियों पर लगाया जाता रहा है.

सबसे भावुक पहलू यह बताया जा रहा है कि इस प्रतिनिधिमंडल के साथ उन बच्चों की याद भी जुड़ी है, अमेरिकी-इजरायली हमलों में मारे गए थे. इस संदर्भ को ईरान एक मानवीय संदेश के तौर पर दुनिया के सामने रख रहा है, ताकि युद्ध और संघर्ष की असली कीमत को महसूस कराया जा सके. इस पूरी कवायद को सिर्फ कूटनीतिक बातचीत नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें शांति की कोशिश के साथ-साथ अपने पक्ष को मजबूती से रखने की रणनीति भी साफ नजर आती है.

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همراهان من در این پرواز#Minab168 pic.twitter.com/xvXmDlSDiF — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026

बातचीत से पहले गालिबफ ने एक्स पर शेयर की भावुक पोस्ट

ईरान की संसद के स्पीकर बागेर गालिबफ ने बातचीत से ठीक पहले एक ऐसी तस्वीर साझा की, जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर विमान के अंदर की एक फोटो पोस्ट की, लेकिन यह कोई साधारण तस्वीर नहीं थी. इस तस्वीर में विमान की सीटों के पीछे मासूम बच्चों की तस्वीरें चिपकी हुई थीं. वे बच्चे, जो युद्ध की भयानक आग में अपनी जिदगी खो चुके हैं. गालिबफ खुद उन तस्वीरों को गहराई से देखते हुए नजर आ रहे हैं, मानो उन मासूम चेहरों में छिपे दर्द को महसूस कर रहे हों. हवाई जहाज की सीटों पर लगी तस्वीरें सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि युद्ध की क्रूर सच्चाई का आईना है.

विमान में दिल दहलाने वाली तस्वीरें

विमान के अंदर का वह दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था. स्पीकर गालिबफ चुपचाप खड़े थे, उनकी नजरें सीटों के पीछे लगी छोटी-छोटी तस्वीरों पर टिक गई थीं. विमान में लगी हर तस्वीर उन बच्चों की थी, जो अमेरिकी और इजरायली हमलों में मारे गए थे. हर सीट पर एक स्कूली बैग और छोटे-छोटे जूते रखे थे. ऐसा लग रहा था जैसे वे बच्चे अभी आकर अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी. ये बैग और जूते उन्हीं बच्चों के थे, जो ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमलों में अपनी जान गंवा चुके थे. गालिबफ की ये पोस्ट एक बड़ा संदेश देते हुए दिखाई दे रहा है. एक ऐसी खामोश पुकार, जिसे दुनिया नजरअंदाज न कर सके. ईरान ने यह सब जानबूझकर किया, ताकि दुनिया को इस बात की याद दिलाई जा सके कि अमेरिकी-इजरायली हमलों में कितनी निर्दोष जिंदगियां खत्म हुईं.

روح دانش‌آموزان میناب شاد، البته عکس این چند دانش‌آموز دیگر رو نیز در صندلی عقب گنجاندم، آنها در اعتراضات و توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. pic.twitter.com/JnZAbEVTh6 — خلیل الله بلوچے (@kalbalouchi) April 10, 2026

गालिबफ की पोस्ट छोटी लेकिन मकसद बड़ा

गालिबफ ने जो तस्वीर साझा की वो दिखने में तो साधारण सी थी लेकिन हर किसी को भीतर से झकझोर देने वाली थी. तस्वीर में विमान की सीटों पर लोग नहीं, बल्कि बच्चों के जूते और स्कूल बैग रखे हुए थे. इसके साथ उन्होंने सिर्फ एक लाइन भी लिखी, 'इस उड़ान में मेरे साथी #Minab168.' यह छोटा सा हैशटैग दरअसल एक गहरी त्रासदी की याद दिलाता है. युद्ध के पहले दिन, ईरान के मिनाब शहर में स्थित शजरह तैय्यबेह प्राथमिक विद्यालय पर अचानक मिसाइल हमला हुआ. उस वक्त मासूम बच्चे अपनी-अपनी कक्षाओं में बैठे पढ़ाई कर रहे थे. किसी की किताब खुली थी, कोई कुछ लिख रहा था, तो कोई शिक्षक की बात ध्यान से सुन रहा था. तभी एक तेज धमाका हुआ… और सब कुछ बदल गया.

अचानक हुआ था धमाका और मच गई चीख-पुकार

बताया जाता है कि यह हमला अमेरिका और इजरायल की ओर से किया गया. मिसाइल सीधे स्कूल पर गिरी. कुछ ही पलों में इमारत की दीवारें ढह गईं. चीख-पुकार मच गई. मलबे के नीचे दबे बच्चों की आवाजें धीरे-धीरे खामोश होती चली गईं. इस हमले में 170 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें अधिकतर छोटे-छोटे बच्चे थे. कई बच्चे ऐसे थे, जो अपनी सीट से उठ भी नहीं पाए. जब धूल बैठी, तो पीछे बची सिर्फ खामोशी… और बिखरे हुए जूते, बैग और किताबें. आज वही जूते और बैग गालिबफ के विमान की सीटों पर रखे हैं. खाली सीटों पर, जैसे वे बच्चे अभी भी वहां मौजूद हों. यह सीन सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उस दर्द की याद है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है. #Minab168 अब सिर्फ एक हैशटैग नहीं रहा, यह उन मासूम जिंदगियों की कहानी है, जो एक पल में खत्म हो गईं, लेकिन उनकी यादें आज भी हर खाली सीट पर मौजूद हैं.

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