/दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के दहकते ज्वालामुखी में विराजमान गणपति: 700 साल से बप्पा माउंट ब्रोमो के अधिपति, सैकड़ों फीट चढ़ाई चढ़कर भक्त करते हैं दर्शन

एक तरफ हजारों फीट ऊंचा खौफनाक गर्जना के साथ आग, धुंआ और लावा उगलता ज्वालामुखी, दूसरी ओर उसी के मुहाने पर शांति से विराजमान हमारे प्रथम पूज्य भगवान 'विघ्नहर्ता' गणपति. किसी सक्रिय वोल्केनो की नोक पर बैठे ये दुनिया के इकलौते श्रीगणेश हैं, जो न सिर्फ दर्शन के लिए आने वाले अपने भक्तों को रक्षा करने के साथ पूरे इलाके के एकमात्र अधिपति हैं. मौत के खतरों से भरे 'माउंट ब्रोमो' पर करीब 700 सालों से स्थापित गजानन ये अभय वरदान देते हैं कि डरने की जरूरत नहीं. मैं साक्षात यहां मौजूद हूं.
सनातन धर्म की मान्यताओं और पूजा-पद्धति में सिर्फ देवाधिदेव महादेव ही अकेले प्रकृति प्रेमी यानी माउंटेन लवर नहीं, जो उस कैलाश पर्वत के वासी हैं, जहां आज तक कोई मनुष्य नहीं जा सका. उनके दोनों सुपुत्र गणेश और कार्तिकेय भी सुदूर ऊंचे पहाड़ियों पर विराजित हैं जो शिवजी की तरह अपने भक्तों की पुकार सुनकर क्षणभर में उनके संकट हर लेते हैं.
इंडोनेशिया के मशहूर और बेहद सक्रिय ज्वालामुखी 'माउंट ब्रोमो' के बिल्कुल किनारे पर गणपति बप्पा की यह प्रतिमा स्थापित है. गणेश चतुर्थी के मौके पर जब लाखों भक्त बप्पा को अपने घरों में बिठा रहे हैं, तब जानते हैं देश से हजारों किलोमीटर दूर बसे इस अलौकिक गणेश धाम की पूरी कहानी.
इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित माउंट ब्रोमो पर यूं तो 7 ज्वालामुखी हैं लेकिन उनमे से केवल एक ही है जो आज भी पूरी तरह एक्टिव है. यहां भगवान गणेश की एक मूर्ति स्थापित है. यहां ही धार्मिक मान्यता बहुत है. इसलिए लोग सैकड़ों फीट चढ़ाई करके यहां उनके दर्शन करने आते हैं. श्रद्धालु फल, फूल और यहां तक कि जिंदा जानवर भी उन्हें चढ़ाते हैं.
इंडोनेशियाई इतिहासकारों के मुताबिक ये प्रतिमा करीब 700 साल पुरानी है. जिसे स्थानीय 'तेंगगेर' आदिवासी समुदाय के लोगों ने स्थापित किया था. माउंट ब्रोमो के आसपास करीब 48 गांवों में हिंदू आबादी रहती है. ये लोग 12वीं सदी के प्रसिद्ध माजापाहित साम्राज्य के वंशज माने जाते हैं.
स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान गणेश यहां सिर्फ एक मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि उनके रक्षक के रूप में विराजित हैं. सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि जब तक बप्पा ज्वालामुखी की चोटी पर रहेंगे, तबतक यह आग उगलता ज्वालामुखी उनके गांवों और फसलों को तबाह नहीं कर सकता. लोगों का मानना है कि बप्पा का आशीर्वाद ही उन्हें हर प्राकृतिक आपदा से बचाए रखता है.
इंडोनेशिया भले ही आज दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, लेकिन वहां की तहजीब और संस्कृति में आज भी भारतीय पौराणिक धरोहरों की झलक साफ दिखती है. जिस पहाड़ पर बप्पा बैठे हैं, उस 'ब्रोमो' शब्द की उत्पत्ति दरअसल भगवान 'ब्रह्मा' के नाम से हुई है. वहां की स्थानीय बोली में ब्रह्मा को ब्रोमो कहा जाता है. पहाड़ की चढ़ाई शुरू होने वाली जगह पर काले पत्थरों से बना 9वीं सदी का एक प्राचीन ब्रह्मा मंदिर भी स्थित है.
इस पवित्र स्थान पर आज भी विधिवत पूजा-अर्चना होती है. स्थानीय निवासियों के अलावा विदेशी सैलानी और श्रद्धालु सभी जान की परवाह किए बिना दुर्गम रास्तों से होते हुए ज्वालामुखी की चोटी तक पहुंचते हैं. वो बप्पा को फूल-माला चढ़ाकर धूप-दीप जलाकर फलों का भोग लगाते हैं. भगवान को मोदक पसंद है, लेकिन यहां जो फल-फूल मौजूद हैं, वही उन्हें चढ़ाया जाता है.
कई चुनौतियों के चलते इस धाम में पहुंचना सबके लिए आसान नहीं है. भक्तों की अटूट आस्था के चलते यहां उमड़ने वाली भीड़ किसी नास्तिक को भी हैरान कर सकती है. दहकती आग के बीच मुस्कुराती गणेश प्रतिमा भक्तों की सारी थकान मिटा देती है.
तो अगली बार जब आप इंडोनेशिया जाना प्लान करें तो माउंट ब्रोमो में विराजमान भगवान गणेश के दर्शन करके अपनी यात्रा को और सफल, सुखद, यादगार और मंगलमय बना सकते हैं.
भगवान के सामने पहुंचकर भक्त उनमें एकाकार हो जाते हैं. दर्शन के दौरान सुधबुध खोकर उन्हें एकटक निहारते रहते हैं. आप भी ओम श्री गणेशाय नम: और गं गणपतये नम: का जाप करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: A crowd gathers at Lalbaugcha Raja in Mumbai to seek the blessings of Lord Ganesha on the occasion of Ganesh Chaturthi festival. pic.twitter.com/XXg5EN1jQV
— ANI (@ANI) September 14, 2026
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् ।
भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुः कामार्थसिद्धये ।।1।।
प्रथमं वक्रतुडं च एकदन्तं द्वितीयकम् ।
तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् ।।2।।
लम्बोदरं पंचमं च षष्ठ विकटमेव च ।
सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् ।।3।।
नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् ।
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् ।।4।।
द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ।
न च विध्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् ।।5।।
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् ।
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम् ।।6।।
जपेग्दणपतिस्तोत्रं षड् भिर्मासैः फ़लं लभेत् ।
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः ।।7।।
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् ।
तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ।।8।।