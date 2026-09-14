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दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के दहकते ज्वालामुखी में विराजमान गणपति: 700 साल से बप्पा माउंट ब्रोमो के अधिपति, सैकड़ों फीट चढ़ाई चढ़कर भक्त करते हैं दर्शन

इंडोनेशिया के मशहूर और बेहद सक्रिय ज्वालामुखी 'माउंट ब्रोमो' के किनारे पर गणपति बप्पा की यह प्रतिमा स्थापित है. गणेश चतुर्थी के मौके पर आइए जानते हैं भारत से हजारों किलोमीटर दूर बसे इस अलौकिक गणेश धाम की पूरी कहानी.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Sep 14, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:15 AM IST
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के दहकते ज्वालामुखी में विराजमान गणपति: 700 साल से बप्पा माउंट ब्रोमो के अधिपति, सैकड़ों फीट चढ़ाई चढ़कर भक्त करते हैं दर्शन
Image Credit: इंडोनेशिया में माउंट ब्रोमो में विराजमान गणपति

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Shwetank Ratnamber

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'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

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