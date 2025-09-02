नेपाल में गणपति विसर्जन के दौरान बिगड़े हालात... पथराव के बाद श्रद्धालुओं को लाठी से पीटा

Trending Photos
Nepal Ganpati Puja: नेपाल में गणेश पूजा के समापन के बाद विसर्जन के दौरान हिंदुओं और कट्टरपंथियों के बीच बवाल हो गया. बताया जा रहा है कि विसर्जन जुलूस के दौरान कट्टरपंथी और असमाजिक तत्वों ने उस रास्ते से जुलूस नहीं ले जाने के लिए विवाद किया और बाद में जम कर बवाल काटा. हिंदू राष्ट्र नेपाल के लिए भी ये घटना चौंकाने वाली है. जहां गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई. नेपाल में बवाल दो समुदायों में तनाव के चलते हुआ. मामला मधेश प्रांत की राजधानी जनकपुरधाम का है. जहां गणेश पूजा के बाद आयोजक गणेश मूर्ति के साथ विसर्जन जुलूस निकालते हुए आगे बढ़ रहे थे. मूर्ति को वहां मौजूद एक तालाब में विसर्जित करना था.
गणेश प्रतिमा पर पथराव
नेपाल में हिंदुओं के त्योहारों और मूर्ति विसर्जन के दौरान ऐसी घटनाएं परेशान कर रही हैं. ताजा मामले में तो श्रद्धालुओं की जमकर पिटाई भी हुई. कट्टरपंथियों ने विसर्जन जुलूस को रोकने की कोशिश की और सड़क बंद करने का प्रयास किया. और कुछ ही देर में प्रतिमा पर पथराव करना शुरू कर दिया, उन्होनें श्रद्धालुओं पर लाठियां भी बरसाईं.
कट्टरपंथियों की जमात आई
हालांकि इस दौरान पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे. लेकिन कट्टरपंथियों की आक्रामकता और संख्या देख वो भी भाग खड़े हुए. बाद में अतिरिक्त पुलिस बल के पहुंचने के बाद मामला किसी तरह शांत कराया गया.
