/गाजा में दबे पांव आई मौत: न मिसाइल गिरी, न क्लस्टर बम बरसा, फिर भी भरभराकर ढही 6 मंजिला बिल्डिंग; 11 बच्चों समेत 21 की मौत

गाजा से आए दिन ऐसी-ऐसी दुख भरी कहानियां सामने आ रही हैं. जिनके बारे में जानकर लोगों को दिल बैठ जाता है. भुखमरी का शिकार लोग कुपोषित हो चुके हैं. जिनके पास रहने के लिए कैंप या टेंट नहीं है, वो मजबूरी में जान को जोखिम में डालकर पुरानी खस्ताहाल बिल्डिंगों में रहने को मजबूर है. जंग की विनाशलीला अब उन बिल्डिंगों को भी निगलती जा रही है, जिन्हें लोगों ने मजबूरी में अपना आसरा बना रखा है. गाजा प्रशासन ने एक बयान जारी करके हादसे की वजह बताई गई है.
नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता महमूद बासल ने बताया कि 'अल-सादा' नाम की 6 मंजिला बिल्डिंग ढह गई. यह बिल्डिंग इसलिए ढही क्योंकि ये पहले हुई इजरायली बमबारी में काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुकी थी.
ये बिल्डिंग फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) के मुख्यालय के पास बनी थी. जिसमें करीब 100 से ज्यादा विस्थापित और बेसहारा लोग रह रहे थे.
सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक बासल ने अपने बयान में कहा कि बचाव टीमों ने 16 घंटे तक चले अभियान के दौरान 45 लोगों को सुरक्षित निकाला और 21 शव बरामद किए. उन्होंने बताया कि 35 अन्य लोग खुद ही निकलने में सफल रहे.
बिल्डिंग के मलबे के बाहर दर्जनों शोकाकुल परिजन इकट्ठा हुए. कई लोग अपने हाथों से ही मलबा हटाकर अपने प्रियजनों को खोजने की कोशिश करते दिखाई दिए. 54 वर्षीय लुआय अल-अजला ने इस हादसे में अपने परिवार के लगभग 10 लोगों को खो दिया.
फिलिस्तीनी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि बचाव कार्यों के लिए जरूरी भारी मशीनों और उपकरणों को लाने पर इजरायल की पाबंदियों के कारण राहत कार्य प्रभावित हो रहे हैं.
गाजा में अमेरिका द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन हमास के मीडिया ऑफिस इस घटनाक्रम को लेकर अपने बयान में कहा कि पूरे गाजा पट्टी में 8,500 से अधिक लापता लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं. बयान के अनुसार, भारी मशीनरी और बचाव उपकरणों की कमी के कारण उन्हें निकालना मुश्किल हो रहा है. कार्यालय ने हजारों क्षतिग्रस्त बिल्डिंगों को टाइम बम जैसा खतरा बताया.
महमूद बासल ने ये चेतावनी भी दी है कि सर्दियों का सीजन आने वाला है. जैसे-जैसे ये सीजन करीब आ रहा है यहां मौजूद ऐसी ही 2 हजार से ज्यादा क्षतिग्रस्त रिहायशी बिल्डिंगों के इसी तरह से जमीदोंज होने खतरा बढ़ता जा रहा है. बासल ने 'बोर्ड ऑफ पीस' और युद्धविराम की गारंटी देने वाले देशों से अपील की कि बचाव उपकरणों को गाजा में आने की अनुमति दिलाई जाए.ऐसा न होने पर 'कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.'
यह बिल्डिंग ऐसे समय में गिरी है जब सीजफायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है. अक्टूबर 2025 में लागू हुए युद्धविराम समझौते के बावजूद, हमास और इजरायल के बीच चल रही बातचीत में अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है.