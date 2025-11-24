Advertisement
क्यों रुक नहीं रहा इजरायल? 44 दिनों में 500 बार सीजफायर तोड़ा, इतने फिलिस्तीनियों की मौत

भले ही इजरायल और हमास के बीच 10 अक्टूबर से सीजफायर लागू है, लेकिन इजराइल अपने हमले रोकने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में गाजा समेत पूरे फिलिस्तीन में शांति कायम करने में मुश्किलें आ सकती हैं. 

 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:04 AM IST
Ceasefire Violation by Israel: इजरायल ने सिर्फ 44 दिनों में तकरीबन 500 बार अमेरिका की मध्यस्थता से गाजा सीजफायर तोड़ा है, जिसके कारण 10 अक्टूबर को युद्धविराम लागू होने के बाद से सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, अल जजीरा ने गाजा सरकार के मीडिया ऑफिस के बयान का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया. इसके मुताबिक, इन उल्लंघनों के दौरान 342 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं.

22 नवंबर को ताजा हमला
ऑफिस ने कहा, "हम इजरायली कब्जा करने वाले अधिकारियों की तरफ सीजफायर समझौते के लगातार गंभीर और सिस्टमैटिक उल्लंघन की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं," और आगे कहा, "ये उल्लंघन इंटरनेशनल मानवीय कानून और समझौते से जुड़े ह्यूमैनिटेरियन प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन हैं. इन उल्लंघनों में से 27 शनिवार (22 नवंबर 2025) को हुए, जिसके कारण 24 शहीद और 87 घायल हुए."

मदद रोकने की कोशिश
अल जजीरा के मुताबिक, ऑफिस ने ये भी कहा कि इजरायल अपने उल्लंघन से होने वाले मानवीय और सुरक्षा नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है. जैसा कि सीजफायर समझौते में जरूरी था, इजरायल तबाह हुए इलाके में बहुत जरूरी मदद और मेडिकल सप्लाई के पूरे और फ्री फ्लो पर भारी रोक लगा रहा है. शनिवार (लोकल टाइम) को, इजरायल की सेना ने गाजा में हवाई हमलों की एक लहर शुरू की, जिसमें बच्चों समेत कम से कम 24 फिलिस्तीनी मारे गए, ये जंग के इलाके में 6 हफ्ते पुराने सीजफायर का सबसे ताजा उल्लंघन है.

हमले के लिए क्या दलीलें दे रहा इजरायल?
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के ऑफिस ने कहा कि ये हमले तब किए गए जब हमास के एक लड़ाके ने गाजा की तथाकथित "येलो लाइन" के अंदर इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया, जो इजरायली कंट्रोल वाला एक जोन है. इजरायली बयान में कहा गया, "जवाब में, इजरायल ने हमास के 5 सीनियर लड़ाकों को मार गिराया." हालांकि, हमास ने इजरायल के बयान को चुनौती दी और दावे का सबूत मांगा.

यूएन से अपील
अल जजीरा के मुताबिक, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक सीनियर अधिकारी इज्जत अल-रिशेक (Izzat al-Risheq) ने गाजा डील के मीडिएटर्स और यूनाइटेड स्टेट्स से अपील की कि वो इजरायल पर अपने दावे का समर्थन करने और गाजा एग्रीमेंट (Gaza agreement) को लागू करने के लिए दबाव डालें. स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि उत्तरी गाजा में दर्जनों फिलिस्तीनी परिवारों को घेर लिया गया है, क्योंकि इजरायली सेना ने सीजफायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए अपनी सेना को एन्क्लेव में और अंदर भेज दिया है. 

(इनपुट-एएनआई)

