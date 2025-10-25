Advertisement
गाजा में जुड़वां बच्चों ने सोचा खिलौना, लेकिन छुआ तो निकला बम, धमाके के बाद काटने पड़े ये अंग

गाजा के मलबों में कई ऐसे बम मौजूद हैं जो अभी फटे नहीं है, जिसको अगर छुआ या गलती से छेड़ा जाता है तो इसमें धमका हो जाता है, जिससे अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 25, 2025, 09:57 PM IST
गाजा में जुड़वां बच्चों ने सोचा खिलौना, लेकिन छुआ तो निकला बम, धमाके के बाद काटने पड़े ये अंग

Bomb in Gaza’s rubble wounds twins: फिलिस्तीन में भले ही सीजफायर हो चुका है, लेकिन वहां के निवासी अब तक इसका दंश झेल रहे हैं. गाजा सिटी में, जंग से तबाह हुए अपने घर के मलबे के बीच एक बम को खिलौना समझकर 6 साल के जुड़वां बच्चे याह्या (Yahya) और नबीला शोरबासी (Nabila Shorbasi) गंभीर रूप से घायल हो गए. ये हादसा 10 अक्टूबर को युद्धविराम लागू होने के कुछ ही वक्त बाद हुई, जब परिवार अपने तबाह हुए इलाकों में लौटने लगे थे. 

पैर और हाथ काटने पड़े
घायल बच्चों के दादा, तौफीक शोरबासी (Tawfiq Shorbasi) ने बताया कि परिवार सेफ्टी की उम्मीद में घर लौटा ही था कि तभी ये ट्रैजेडी हुई. दोनों बच्चों को गंभीर चोटें आईं. याह्या के हाथ और पैर में घाव, और नबीला के चेहरे और सिर पर छर्रे लगे. डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी हालत जानलेवा है, जिसमें एक हाथ कटना, अंदरूनी चोटें और एक पैर का कटना भी शामिल है.

(फोटो-एपी)

बचे हुए बम बन रहे जान के दुश्मन
गाजा में मेडिकल वर्कर्स, जो पहले से ही सप्लाई की कमी से जूझ रहे हैं, उन्होंने बच्चों के रिकवरी को लेकर गहरी चिंता जताई. ब्रिटिश डॉक्टर डॉ. हैरियट (Dr. Harriet) ने इस हालात को "मौत का जाल" बताया और कहा कि सीजफायर के दौरान भी न फटे बम, लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं.

जंग में 68,500 फिलिस्तीनियों की मौत
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले एक हफ्ते में ही बिना फटे हुए बमों (Unexploded bombs) से 5 बच्चे घायल हुए हैं. वहां चल रहे संघर्ष में कुल मिलाकर 68,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, हालांकि इज़राइल इन आंकड़ों गलत बताता रहा है.

सीजफायर के बाद कितने बम मिले?
यूनाइटेड नेशंस माइन एक्शन सर्विस (UNMAS) ने नागरिकों और सहायताकर्मियों के तबाह इलाकों में लौटने पर "हद से ज्यादा" विस्फोटक के खतरे की चेतावनी दी है. जंग शुरू होने के बाद से, बिना फटे हुए बमों से कम से कम 52 लोग मारे गए हैं और 267 घायल हुए हैं. मौजूदा सीजफायर के दौरान 560 से ज्यादा बिना फटे बम मिले हैं, और अब गाजा में 6 करोड़ टन तक मलबा जमा है, जिससे बचाव और सुरक्षा प्रयासों के लिए भारी चुनौतियां पैदा हो रही हैं.

(इनपुट-एपी)

