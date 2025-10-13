Donald Trump: इजरायल की संसद में हंगामा, डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बीच प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल

Israel-Gaza War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को इजरायल की संसद में भाषण दे रहे थे. लेकिन संबोधन के दौरान विरोध-प्रदर्शन होने लगे. इजरायल की संसद के लेफ्ट विंग के एक सदस्य अचानक चिल्लाने लगे.
Donald Trump in Israel: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को इजरायल की संसद में भाषण दे रहे थे. लेकिन संबोधन के दौरान विरोध-प्रदर्शन होने लगे. इजरायल की संसद के लेफ्ट विंग के एक सदस्य अचानक चिल्लाने लगे, जिसके बाद उनको खींचकर संसद के बाहर कर दिया गया. इसके बाद संसद के स्पीकर ने ट्रंप से माफी मांगी, जिस पर ट्रंप ने कहा, यह काफी अच्छा था.
#BreakingNews : ट्रंप के भाषण के दौरान हंगामा, सर्वोच्च सम्मान देने पर विवाद, इजरायल का सर्वोच्च सम्मान पर विरोध#TaalThokKe #DonaldTrump #Israel | @anuraagmuskaan pic.twitter.com/gEj7SPjcow
— Zee News (@ZeeNews) October 13, 2025