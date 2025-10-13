Advertisement
trendingNow12960090
Hindi Newsदुनिया

Donald Trump: इजरायल की संसद में हंगामा, डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बीच प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल

Israel-Gaza War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को इजरायल की संसद में भाषण दे रहे थे. लेकिन संबोधन के दौरान विरोध-प्रदर्शन होने लगे. इजरायल की संसद के लेफ्ट विंग के एक सदस्य अचानक चिल्लाने लगे.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 13, 2025, 05:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Donald Trump: इजरायल की संसद में हंगामा, डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बीच प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल

Donald Trump in Israel: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को इजरायल की संसद में भाषण दे रहे थे. लेकिन संबोधन के दौरान विरोध-प्रदर्शन होने लगे. इजरायल की संसद के लेफ्ट विंग के एक सदस्य अचानक चिल्लाने लगे, जिसके बाद उनको खींचकर संसद के बाहर कर दिया गया. इसके बाद संसद के स्पीकर ने ट्रंप से माफी मांगी, जिस पर ट्रंप ने कहा, यह काफी अच्छा था.  

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpIsrael

Trending news

दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा