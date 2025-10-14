Advertisement
क्या फुसफुसा रहे थे ट्रंप? हॉट माइक में कैद हो गई सारी बात; Video हो रहा वायरल

Trump-Subianto Secret Talk: गाजा शांति शिखर सम्मेलन का एक वीडियो इस समय खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीक्रेट बात करते नजर आ रहे हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 14, 2025, 06:58 PM IST
Gaza Peace Summit: गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. जानकारी के अनुसार, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछते सुने गए कि क्या वह उनके बेटे एरिक ट्रंप से मिल सकते हैं. सुबियांतो को इस बात का अंदाजा नहीं था कि माइक्रोफोन उनकी बातें रिकॉर्ड कर रहा है. ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं एरिक को फोन करूंगा. क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? वह बहुत अच्छा लड़का है. मैं एरिक को फोन करूंगा. एरिक और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर दोनों ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं.

 

 

बता दें, गाजा शांति शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं ने हिस्सा लिया था जिसमें गाजा में युद्धविराम को पुख्ता करने वाले एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे. इस अवसर पर ट्रंप ने कहा कि यह दुनिया के लिए एक शानदार दिन है, यह मध्य पूर्व के लिए एक शानदार दिन है. शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह वह दिन है जिसके लिए दुनिया भर के लोग प्रार्थना कर रहे थे. आखिरकार, मध्य पूर्व में शांति आ गई है. बंधकों को वापस लौटा दिया गया है और आगे काम जारी है. अब गाजा में मानवीय सहायता पहुंच रही है. पुनर्निर्माण शुरू हो रहा है. मुझे लगता है कि यह सबसे आसान काम होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि भविष्य अतीत की लड़ाइयों से तय नहीं होगा. मध्य पूर्व में तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा. हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि गाजा का पुनर्निर्माण एक ऐसा पुनर्निर्माण होना चाहिए जिसमें सेना का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो.

वहीं, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए क्योंकि तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने राजनयिक दबाव डाला था. एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, एर्दोगन को अन्य क्षेत्रीय नेताओं का समर्थन प्राप्त था. इस शिखर सम्मेलन में गाजा में युद्ध समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा हुई और विश्व नेताओं ने एक सुर में कहा कि गाजा का पुनर्निर्माण एक ऐसा पुनर्निर्माण होना चाहिए जिसमें सेना का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो.

बता दें, यह पहली बार नहीं है. हॉट माइक ने पहले भी कई राज खोले हैं. 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर की बातचीत जी-8 समिट में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें बुश ने संयुक्त राष्ट्र और मध्य पूर्व पर कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे जो सार्वजनिक रूप से कभी नहीं बोले जाते. 2011 में फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और बराक ओबामा इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर निजी राय दे बैठे. सरकोजी ने कहा कि मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता और ओबामा ने उत्तर दिया कि तुम थक गए हो मैं उससे हर दिन निपटता हूं. यह बातचीत प्रेस ऑडियो चैनल पर लाइव थी. ऐसा ही कुछ 2014 में हुआ था. यूरोपीय यूनियन की विक्टोरिया नूलैंड ने यूक्रेन पर चर्चा करते हुए अमेरिका की परेशानियों पर एक ऐसा वाक्य कह दिया, जिसने पूरा राजनयिक माहौल असहज कर दिया.

पुतिन और जिनपिंग भी हो चुके है इसका शिकार

इसी साल बीजिंग में तीन सितंबर को भी ऐसा ही कुछ हुआ. चीन की विक्ट्री परेड के दौरान पुतिन और जिनपिंग के बीच की हॉट माइक बातचीत रिकॉर्ड हो गई. दोनों की यह बातचीत बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर की ओर जाते समय की थी. इस बातचीत में दोनों बायोटेक्नोलॉजी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए मानव आयु बढ़ाने और संभावित अमरता पर चर्चा करते दिखे थे. इस दौरान जिनपिंग ने मंदारिन भाषा में कहा कि पहले लोग मुश्किल से 70 साल जी पाते थे, लेकिन आजकल 70 की उम्र में भी इंसान को बच्चा समझा जाता है. कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में मनुष्य 150 साल तक जीवित रह सकते हैं. इस पर पुतिन कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के विकास के साथ मानव अंगों का लगातार प्रत्यारोपण संभव है. आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे, उतने ही युवा होते जाएंगे और शायद अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Gaza Peace Summit

Trending news

