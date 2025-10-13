Gaza Peace Summit: कैदियों की अदला बदली शुरू! हमास ने जारी किए 20 के नाम, आज होंगे रिहा

Israel Hamas Ceasefire: इजरायल और हमास के बीच होने जा रहे समझौते से पहले हमास ने बड़ी कदम उठाते हुए 20 बंदियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है. जिन्हें वो जल्द ही रिहा करेगा. हमास की सशस्त्र शाखा एज़्ज़ेदीन अल-कास्सम ब्रिगेड्स ने 13 अक्टूबर को गाजा में बंद 20 बचे हुए बंदियों के नाम टेलीग्राम पर जारी किए हैं.

हमास की तरफ से नाम जारी करना उस समझौते का हिस्सा है जो इजराइल के साथ हुआ है, जिसके तहत लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इन बंदियों को रिहा करने का लक्ष्य रखा गया है. हमास ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो लिस्ट जारी की है उसमें 48 बंदियों में से 20 शामिल हैं. जिनमें जीवित और मृत दोनों बंदी हैं, जो अभी भी फिलिस्तीनी आतंकवादियों के कब्जे में गाजा में हैं.

इन 20 कैदियों को रिहा करेगा हमास

1- बार अव्राहम कुपरस्टीन

2- अवियाटर डेविड

3- योसेफ हाइम ओहाना

4- सेगेव काल्फ़ोन

5- अविनतन ओर

6- एल्काना बोहबोत

7- मैक्सिम हर्किन

8- निम्रोद कोहेन

9- मातन जंगाउकर

10- डेविड कोनियो

11- ऐतान हॉर्न

12- मातन एंग्रिस्ट

13- ऐतान मोर

14- गली बर्मन

15- ज़िव बर्मन

16- ओमरी मिरान

17- अलोन ओहेल

18- गाइ गिलबोआ-डलाल

19- रोम ब्रास्लावस्की

20- एरियल कोनियो ऑफिशियल

इजरायल और हमास के बीच तय होने वाला युद्धविराम समझौता आज एक नाजुक चरण में दाखिल होने जा रहा है. हमास के कब्जे में 48 बंधकों को आज दोपहर स्थानीय समय के अनुसार (09:00 GMT) तक रिहा किया जाना है. इनमें से 20 लोग जीवित होने की संभावना है, जिन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता दी जाएगी और बाद में उनके परिवार से मिलाया जाएगा. बाकी 28 लोगों की लाशें लौटाई जाएंगी.

शर्म अल शेख में शिखर सम्मेलन

यह प्रगति ऐसे समय हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से तय हुए इस समझौते के बाद इजरायल का दौरा कर रहे हैं. ट्रंप इजरायली संसद में भाषण देंगे और फिर मिस्र के मनोरंजन स्थल शार्म अल-शेख जाएंगे, जहां वे मध्य पूर्व में शांति पर एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे. इस सम्मेलन में कम से कम 20 वैश्विक नेता शामिल होंगे.