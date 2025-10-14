सारे मुस्लिम देश एक हो जाएंगे? ट्रंप ने गाजा शिखर सम्मेलन में क्यों किया 'अब्राहम अकॉर्ड्स' का जिक्र? सबसे बड़ा कूटनीतिक रहस्य!

Donald Trump referred Abraham Accords: डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान 'अब्राहम समझौते' (Abraham Accords) का जिक्र किया, जिसे उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में इजरायल और कुछ मुस्लिम देशों के बीच कराया था. इस समझौते का नाम जिस महान हस्ती 'अब्राहम' के नाम पर रखा गया है, वह कोई और नहीं बल्कि वही पैगंबर हैं, जिन्हें दुनिया के तीन बड़े धर्म यानी इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म अपना पुरखा मानते हैं. ये तीनों धर्म अब्राहम का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें परमेश्वर का दूत मानते हैं. मुसलमानों के लिए, वह इब्राहिम हैं और उनकी कहानियां सभी इब्राहीमी धर्मों में विश्वास की एक मजबूत कड़ी के रूप में मौजूद हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति शिखर सम्मेलन (Gaza Peace Summit) के दौरान एक बार फिर से अब्राहम अकॉर्ड्स की बात की. यह समझौता, जो उनके पहले कार्यकाल में इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, सूडान और मोरक्को जैसे मुस्लिम देशों के बीच हुआ था, मध्य पूर्व में शांति लाने की एक बड़ी कूटनीतिक पहल थी. ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि अब्राहम का नाम इस समझौते के लिए इसलिए चुना गया, क्योंकि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही धर्मों के लोग अब्राहम (या इब्राहिम) का सम्मान करते हैं.

कौन थे अब्राहम?

अब्राहम, जिन्हें मुसलमान इब्राहिम कहते हैं, एक महान धार्मिक व्यक्ति हैं. उन्हें तीनों इब्राहीमी धर्मों (इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म) का एक तरह से जनक (father of faith) माना जाता है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, उन्हें परमेश्वर (ईश्वर/अल्लाह) का दूत (पैगंबर) माना जाता है, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ईश्वर में विश्वास करने का संदेश दिया.

यहूदी और ईसाई धर्म

यहूदी उन्हें अपने राष्ट्र का पिता मानते हैं, जिनकी कहानी हिब्रू बाइबल और ईसाई बाइबल के पहले भाग में बताई गई है. यहूदी परंपरा में अब्राहम के बेटे इसहाक (Isaac) को खास महत्व दिया जाता है.

इस्लाम धर्म

इस्लाम में उन्हें पैगंबर इब्राहिम के नाम से जाना जाता है और उन्हें सबसे महत्वपूर्ण पैगंबरों में से एक माना जाता है. मुस्लिम परंपरा में उनके बड़े बेटे इस्माइल (Ishmael) को खास दर्जा दिया गया है, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद का पूर्वज माना जाता है. क़ुरआन में भी साफ लिखा है कि मुसलमान उसी ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जिस पर अब्राहम (इब्राहिम) का विश्वास था.

एकता और संघर्ष का प्रतीक

ब्रूस फेलर नाम के लेखक ने अपनी किताब 'अब्राहम- ए जर्नी टु द हार्ट ऑफ थ्री फेथ्स' में लिखा है कि अब्राहम पर हर धर्म दावा करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह सबके हैं. यह एक विडंबना ही है कि तीनों धर्म अब्राहम को अपना मानते हैं, फिर भी एक-दूसरे से लड़ते हैं.

यही वजह है कि जब ट्रंप ने अब्राहम समझौता का जिक्र गया. इस नाम के पीछे यह विचार था कि अगर इन तीनों धर्मों के लोग एक ही पैगंबर में विश्वास करते हैं तो वे शांति के लिए भी एक साथ आ सकते हैं. यह नाम मध्य पूर्व में शांति के लिए एक पुल बनाने की कोशिश को दिखाता है, जो साझा धार्मिक विरासत का उपयोग करके मतभेदों को कम करने पर जोर देता है. डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते का विस्तार करने की इच्छा जताई है, जिसमें और भी मुस्लिम देशों को इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए शामिल किया जा सके. इस तरह अब्राहम का नाम मध्य पूर्व की राजनीति में एक साझा नींव और संभावित शांति की आशा के रूप में बार-बार गूंजता रहता है.