'अपना हिजाब हटाओ, मुझे छूने दो', गाजा में एक डिब्बा खाने के बदले रक्षक ही महिलाओं के लिए बने भक्षक, कलेजा फाड़ने वाले आपबीती

Gaza women: गाजा में दो साल से जंग चल रही है. 90% लोग बेघर हो चुके हैं. खाने, पानी और दवाइयों की कमी ने हालात बदतर कर दिए हैं. एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ स्थानीय पुरुष, जो सहायता समूहों से जुड़े हैं, खाना, पैसा या नौकरी के बदले महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने की मांग कर रहे हैं. एक महिला ने बताया, “एक शख्स ने कहा, ‘मुझे छूने दे.’” दूसरी ने कहा कि उसे “शादी” का प्रस्ताव मिला, जो असल में शोषण का बहाना था. वुमन्स अफेयर्स सेंटर की निदेशक अमल सियाम ने कहा, “इजराइल की नाकेबंदी और जंग ने महिलाओं को इस दलदल में धकेल दिया. है”

डर और चुप्पी की दीवार

गाजा की रूढ़िवादी संस्कृति में यौन शोषण की बात करना आसान नहीं. जिन महिलाओं ने एसोसिएटेड प्रेस से बात की, उन्होंने डर और परिवार की बदनामी के चलते अपनी पहचान नहीं बताई. कुछ ने पुरुषों की मांग मान ली, तो कुछ ने मना कर दिया. चार मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि उनकी संस्थाएँ दर्जनों ऐसे मामलों का इलाज कर रही हैं, जहां महिलाओं का शोषण हुआ. कुछ तो गर्भवती भी हो गईं हैं. ह्यूमन राइट्स वॉच की हीथर बैर ने कहा, “युद्ध के समय यौन हिंसा बढ़ जाती है. गाजा में हालात इतने खराब हैं कि महिलाएं और बच्चियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं.”

सहायता समूहों की मुश्किलें

सहायता समूहों का कहना है कि जंग और विस्थापन ने उनके काम को और मुश्किल कर दिया है. PSEA नेटवर्क की सारा अचिरो ने बताया कि पिछले साल 18 शोषण की शिकायतें मिलीं, जो सहायता कर्मियों या उनसे जुड़े लोगों से संबंधित थीं. लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि डर और कनेक्टिविटी की कमी की वजह से कई मामले सामने नहीं आते. UNRWA की जूलियट टौमा ने कहा कि उनकी नीति शोषण के खिलाफ सख्त है, लेकिन व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी नहीं की जा सकती.

एक मां का दर्द

एक 35 साल की विधवा ने बताया कि एक सहायता कर्मी, जिसने UNRWA की वर्दी पहनी थी उसने उसका नंबर लिया और रात को फोन करके अश्लील सवाल पूछने लगा. “वो पूछता था, ‘तुमने क्या अंडरवियर पहना है?’” उसने मना किया, लेकिन मदद नहीं मिली. उसने UNRWA को शिकायत की पर सबूत न होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई.

खाने के बदले शोषण

एक दूसरी 37 साल की माँ ने बताया कि उसे दो बार शोषण का सामना करना पड़ा. एक बार आश्रय स्थल के प्रमुख ने खाना और रहने की जगह के बदले “कहीं साथ चलने” को कहा. उसने मना कर दिया.

अपने हिजाब उतार दो, एक डिब्बे के नाम पर सेक्स

अपने छह बच्चों का पेट पालने के लिए हफ़्तों तक मुश्किल से गुज़ारा करने वाली 38 साल की महिला की कहानी तो और भी दर्दनाक है. एक आश्रय गृह में उसकी एक दोस्त ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया बताया जो भोजन, सहायता और शायद नौकरी भी दे सकता है. वह महिला जो अपने पति से अलग हो गई थी और जिस व्यवसाय से कभी परिवार चलता था, उसे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. उस व्यक्ति के पास गई. उसने उसे काम देने का वादा किया था, एक दिन वह एक खाली अपार्टमेंट में ले गया. उसने उसकी तारीफ़ की और उसे अपना हिजाब वाला उतारने को कहा. उसने कहा कि उसने उससे कहा कि वह उससे प्यार करता है और उसे मजबूर नहीं करेगा, लेकिन वह उसे जाने भी नहीं देगा. उसने बताया कि आखिरकार, उनके बीच यौन संबंध बन गए.बदले में कुछ पैसे दिए 100 शेकेल लगभग 30 डॉलर. दो हफ्ते बाद, उसने उसे दवाइयों का एक डिब्बा और खाने का एक डिब्बा दिया. बदले में वह मेरा शोषण करता रहा.

बेबसी और अपमान

एक 29 साल की माँ ने बताया कि एक सहायता कर्मी ने उसके बच्चों के लिए पोषण की गोलियां देने के बदले “शादी” का प्रस्ताव रखा. उसने मना किया पर बार-बार फोन आते रहे. “मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ,” उसने कहा. “लेकिन बच्चों के लिए मुझे मदद मांगनी पड़ी.” मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे-जैसे संकट बढ़ रहा है, शोषण के मामले भी बढ़ रहे हैं.