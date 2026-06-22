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मिलेनियल्स के मुकाबले क्यों अधिक है Gen-Z की सैलरी? इस अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में खुला राज; लेकिन चेतावनी भी जारी हुई!

हालिया एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आज के युवा यानी Gen Z पुरानी पीढ़ी मिलेनियल्स के मुकाबले अधिक कमा रहे हैं. इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कमाई के मामले में मिलेनियल्स के पिछड़ने की कई वजहें हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 22, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:43 PM IST
मिलेनियल्स के मुकाबले क्यों अधिक है Gen-Z की सैलरी? इस अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में खुला राज; लेकिन चेतावनी भी जारी हुई!

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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