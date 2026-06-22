Millennials Vs Gen-Z: हाल में आई एक रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला दावा किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक तंगी और मार झेलने वाली पुरानी पीढ़ी (Millennials) की तुलना में आज के युवा यानी Gen Z अधिक कमाई कर रहे हैं. यह वास्तव में बदलते समय के साथ एक राहतभरी खबर है.
दरअसल, लंदन के थिंकटैंक 'रेजोल्यूशन फाउंडेशन' की एक शोध में पाया गया कि मिलेनियल्स की तुलना में जेन जी युवा आर्थिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि एक समय पर मिलेनियल्स के वेतन में ठहराव आ गया था, तो इसके विपरीत जेन-जी की सैलरी में उछाल देखने को मिल रहा है.
सामान्यतः 1997 से 2012 के बीत जन्में लोगों को Gen-Z कहा जाता है. यह पीढ़ी अपने करियर की शुरुआती सालों में पुरानी पीढ़ी से काफी अच्छी सैलरी पा रही है. ठीक इसके उलट साल 1980 के दशक से लेकर 1990 के दशक के बीच में जन्में लोग यानी मिलेनियल्स ऐसी पीढ़ी रही है, जिनकी जेब पहले की पीढ़ियों के मुकाबले अधिक खर्च करने लायक पैसा नहीं बचा पाई.
इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कमाई के मामले में मिलेनियल्स के पिछड़ने की कई वजहें हैं. रिपोर्ट में शोधकर्ता बताते हैं कि मिलेनियल्स का करियर उस वक्त पीक पर रहा, जब साल 2008 में दुनिया भीषण वित्तीय संकट से जूझ रही थी.
इसी समय के बाद सैलरी ग्रोथ काफी लंबे समय के थम गई थी. हालांकि, अब वक्त पूरी तरीके से बदल चुका है. रेजोल्यूशन फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि साल 1990 के देशक के अंत में पैदा हुए लोगों की 24 साल की उम्र में असली साप्ताहिक कमाई 1980 के दशक के अंत में पैदा हुए लोगों की तुलना में करीब 12 फीसदी अधिक है.
रेजोल्यूशन फाउंडेशन के वरिष्ठ अर्थशास्त्री चार्ली मैककर्डी के अनुसार, पिछले एक दशक में मिलेनियल्स के जीवन स्तर में काफी ठहराव आया है.कई लोगों ने इसका अनुभव किया है. कुछ लोगों ने तो यहां तक मान लिया था जेन-जी के लिए भी विकास का पहिया थम जाएगा. हालांकि, अच्छी बात यह रही कि कामकाजी दुनिया में कदम रखने वाले जेन-जी के बड़े सदस्यों ने सैलरी में एक मिनी-रीबाउंड देखा.
भले ही जेन-जी कमाई के मामले में आगे निकल रहे हों, लेकिन इस रिपोर्ट में अच्छी खबर के साथ एक चेतावनी भी दी गई है. जानकारों का मानना है कि जेन-जी की आर्थिक खुशहाली केवल कुछ समय की है और वह भविष्य में खतरे में भी पड़ सकते हैं.
पश्चिम एशिया में जारी तनाव और भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर महंगाई काफी बढ़ रही है और आर्थिक विकास की रफ्तार सुस्त हो रही है. इस दबाव में आने के कारण भविष्य में युवाओं की वास्तविक सैलरी में गिरावट देखने को मिल सकती है. जो एक तरीके से चिंता की बात है.