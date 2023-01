General Elections 2023: इन देशों में इस साल आम चुनाव, दांव पर लगी दिग्गजों की प्रतिष्ठा; कौन बनेगा प्रधानमंत्री?

Election are going to held in these part of world: आबादी के हिसाब से देखा जाए तो इस साल 2023 में जिन देशों में चुनाव होने हैं, उनमें 22 करोड़ की आबादी वाला नाइजीरिया (Nigeria), 21 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला पाकिस्तान (Pakistan), लगभग 17 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला बांग्लादेश (Bangladesh), 10 करोड़ की जनसंख्या वाले तुर्की (Turkey) समेत करीब 21 देशों की जनता अपने नए राष्ट्रपति (President) या प्रधानमंत्री (Prime Minister) का चुनाव करने के लिए वोटिंग का इस्तेमाल करेगी.

Paksitan General election 2023- पाकिस्तान में आम चुनाव

पाकिस्तान में पिछला आम चुनाव जुलाई 2018 में हुआ था और पाकिस्तान की वर्तमान नेशनल असेंबली का मौजूदा कार्यकाल अक्टूबर 2023 तक है. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने देशभर में परिसीमन का काम पूरा कर लिया है. पाकिस्तान में पिछले साल अप्रैल में इमरान खान (Imran Khan) की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के बाद गिर गई थी. इसके बाद शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) की अगुवाई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) यानी पीएमएल-एन (PML-N) की बनी सरकार भी अपनी जनता के लिए कुछ खास नहीं कर पाई. यहां दाने-दाने की मोहताजी के बीच लाखों लोग महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर त्राहिमाम करते हुए अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं.

Bangladesh​ General election 2023- बांग्लादेश में आम चुनाव

भारत के इस पड़ोसी देश बांग्लादेश (Bangladesh) में मौजूदा सरकार 2009 से सत्ता में हैं. यहां के विपक्षी नेताओं का मानना है कि वर्तमान सरकार विपक्षी नेताओं और समर्थकों का कड़ाई और बेरहमी से दमन कर रही है. अभी दो महीने पहले ही प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) के इस्तीफे की मांग के लिए देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे. हालांकि वर्तमान की इस सरकार के भारत से अच्छे रिश्ते हैं. दोनों देशों के बीच तालमेल से विकास के काम हो रहे हैं. बांग्लादेश में विपक्षी नेताओं का कहना है कि उन्हें इस साल दिसंबर में होने वाले आम चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने पर संदेह है.

Turley Election 2023 तुर्की जनरल इलेक्शन

तुर्की के सियासी जानकारों का मानना है कि इस बार यहां राष्ट्रपति एर्देऑन की सरकार को सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकंबेंसी का सामना करना पड़ सकता है. यहां जून में आम चुनाव होने हैं. वहीं इस क्षेत्र के रणनीतिक विशेषज्ञों का आरोप है कि 2018 में संसदीय की जगह राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार बनने के बाद तुर्की तानाशाही की ओर बढ़ रहा है.

Nigeria election 2023 नाइजीरिया इलेक्शन

अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश नाइजीरिया में अगले महीने की 25 फरवरी को आम चुनाव प्रस्तावित है. देश में लगातार तेजी से बढ़ रही अलगाववादियों की गतिविधियों और उग्रपंथी गुटों के हमलों के बीच इस बार के चुनावों में लोगों की जान की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगी. नाइजीरिया के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार नेशनल प्रोग्रेसिव कांग्रेस सरकार के मुखिया और राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारी चुनाव नहीं लड़ेंगे.

एक वोट करे चोट

अब कम आबादी वाले देशों में होने वाले आम चुनावों की बात करें तो यूरोप के कुछ देशों में 2023 में आम चुनाव होने जा रहे हैं. अन्य देशों की बात करें तो इस साल जिम्बाबवे, एस्तोनिया, फिनलैंड, स्विटजरलैंड, बारबाडोस, लग्जमबर्ग, अर्जेंटीना, एंटीगा, ग्रीस, पोलैंड, थाइलैंड और कंबोडिया की जनता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देश की नई सरकार को चुनेगी.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं