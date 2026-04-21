दुनिया का वो देश, जहां नहीं हैं एक भी जंगल, लेकिन खुश रहते हैं लोग; आखिर कैसे पूरी होती है ऑक्सीजन की जरूरत

दुनिया में अलग-अलग देशों की अपनी खासियत होती है. दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहां पर हरियाली खूब होती है. लेकिन एक ऐसा देश है, जहां पर एक भी जंगल नहीं है. हैरान करने वाली बात है कि ये देश विकसित देशों में शुमार है. इस लेख में हम आपको इसके बारे में बताएंगे...
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Which Country has No Forest: आम तौर पर अधिकांश लोगों को हरियाली काफी पसंद होती है. अलग-अलग प्रकार के हरे-भरे पेड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खिंच लेते हैं. कई ऐसे लोग भी होते हैं, जिनको हरियाली इतनी पसंद होती है कि वह अपने घर पर ही बाग-बगीचा लगा लेते हैं. लेकिन हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां जंगलों की संख्या शून्य के बराबर है. हालांकि, हैरान करने वाली बात है कि यह स्थान लोगों की पसंद भी है.
दरअसल, पेड़ पौधे केवल हरियाली के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए भी जरूरी हैं. पेड़ों से ऑक्सीजन निकलती है, जो हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक है. माना जाता है कि जिस देश में जंगलों की संख्या अधिक होती है, वहां पर लोग स्वस्थ्य रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं. इस बीच आपको हम एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर जंगलों की संख्या बिल्कुल नहीं और पेड़ों को भी उगाना पड़ता है. हैरान करने वाली बात है यह देश आधुनिक सुख सुविधाओं में सबसे आगे है और यहां पर लोग खुशहाल भी रहते हैं.
चूंकि, हर इंसान के लिए जंगल काफी आवश्यक है और पेड़ों से घिरे जंगलों से भरपूर मात्रा में ये प्राप्त होता है. हालांकि, कतर एक ऐसा देश है, जहां पर एक भी जंगल नहीं पाए जाते हैं. हैरान करने वाली बात है कि इस देश में बेहद खूबसूरत समुद्र के नजारे हैं और रेत के रेगिस्तानों की खूबसूरती भी शामिल है. कतर में आपको हाईटेक सिटी तो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन हरियाली के लिए आपको काफी दूर तक जा सकता है.
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गौरतलब है कि इस देश में जंगल नहीं होने के कारण लोग हरियाली के लिए पेड़ लगाते हैं. हालांकि, यहां पर एक भी जंगल नहीं है. कतर में बड़ी संख्या में भारतीय नौकरी करने के लिए जाते हैं. ये देश अपनी सुंदर इंजीनियरिंग के लिए भी जाना जाता है. कतर में रेगिस्तान और समुद्र के भरपूर नजारे हैं. वहीं, हरियाली को पसंद करने वाले लोग कतर में कम जाना पसंद करते हैं.
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