सूर्य से 7 गुना ज्यादा उगलेगा गर्मी, इस मुल्क ने बना लिया दुनिया का पहला 'आर्टिफिशियल सन'! दावे से मची सनसनी

चीन के वैज्ञानिक एक ऐसे प्रोजेक्ट पूरा करने के करीब पहुंच चुके हैं, जिसे धरती का पहला कृत्रिम सूर्य कहा जा सकता है. चीन के वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए साफ और असीमित ऊर्जा पैदा करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुपरकंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट बनाकर उसका सफल टेस्ट भी कर लिया है. मतलब, मेड इन चाइना सूरज भी अब हाज़िर होने वाला है .



चीन के वैज्ञानिकों का ये वो कारनामा है, जिसे अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय देशों के वैज्ञानिक देखकर हैरान है. चीन का दावा है, कि उसका ये कृत्रिम सूर्य साल 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा और फ्यूजन पावर से बिजली पैदा करने के साथ कार्बन मुक्त ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत साबित होगा. आज के जी स्पेशल में धरती के पहले आर्टिफिशिल सन को बनाने का पूरा सिलसिला समझिए. इसमें कितना जोखिम है और भविष्य की दुनिया के लिए यह कितना फायदा देगा.