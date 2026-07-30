सूर्य से 7 गुना ज्यादा उगलेगा गर्मी, इस मुल्क ने बना लिया दुनिया का पहला 'आर्टिफिशियल सन'! दावे से मची सनसनी

How China Artificial Sun will Work? सूर्य को हमारे वैदिक ग्रंथों में देव तत्व का दर्जा प्राप्त है. हमारे ऋषि मनीषियों ने आधुनिक विज्ञान से हजारों साल पहले, वैदिक अनुसंधानों के जरिए ये जान लिया था कि सूर्य के ताप की बराबरी नामुमकिन है. बाद में जब विज्ञान और इससे जुड़े नए अध्ययन सामने आए, तो सूर्य को लेकर नई उत्सुकता जगी. क्या सूर्य के पास जाना मुमकिन है? क्या सूर्य जितना ताप धरती पर पैदा किया जा सकता है...?
वैज्ञानिक रिसर्चों में उठे इस सवाल का जवाब अगर हां हो, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? क्या आप ये मानेंगे, ना सिर्फ सूर्य के बराबर, बल्कि सूर्य के ताप से 7 गुना तापमान धरती पर पैदा किया जा सकता है और इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है. अगर आप अब भी यकीन नहीं कर पा रहे तो, तो आपको बता दें, ये नामुमकिन सा काम चीन के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है.
चीन के वैज्ञानिक एक ऐसे प्रोजेक्ट पूरा करने के करीब पहुंच चुके हैं, जिसे धरती का पहला कृत्रिम सूर्य कहा जा सकता है. चीन के वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए साफ और असीमित ऊर्जा पैदा करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुपरकंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट बनाकर उसका सफल टेस्ट भी कर लिया है. मतलब, मेड इन चाइना सूरज भी अब हाज़िर होने वाला है .
चीन के वैज्ञानिकों का ये वो कारनामा है, जिसे अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय देशों के वैज्ञानिक देखकर हैरान है. चीन का दावा है, कि उसका ये कृत्रिम सूर्य साल 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा और फ्यूजन पावर से बिजली पैदा करने के साथ कार्बन मुक्त ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत साबित होगा. आज के जी स्पेशल में धरती के पहले आर्टिफिशिल सन को बनाने का पूरा सिलसिला समझिए. इसमें कितना जोखिम है और भविष्य की दुनिया के लिए यह कितना फायदा देगा.
धरती से 109 गुना विशाल सूर्य, जिसके गुरुत्व में सौरमंडल के सभी 8 ग्रह बंधे हैं. 13 लाख 91 हजार किलोमीटर व्यास वाला सूर्य इतना विशाल है, जिसमें पृथ्वी जितने बड़े 10 लाख ग्रह सीधे समा जाएं. इसके सतह से लेकर केन्द्र तक तापमान इतना, कि धरती का कठोर से कठोर धातु इसके संपर्क में आते ही भाप बन जाए.
सूर्य का बाहरी ताप 10 से 30 लाख डिग्री C होता है. जबकि सूर्य के केन्द्र का ताप 1.5 करोड़ डिग्री C माना जाता है. सूर्य से जुड़े इन हैरतअंगेज आंकड़ों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, इसे धरती पर साकार करने का सपना भी कितना जोखिम भरा हो सकता है.
तो क्या चीन ने सूर्य से जुड़ी इसी चुनौती को स्वीकार कर लिया है? आखिर क्या है धरती का पहला कृत्रिम सूर्य बनाने का पूरा प्रोजेक्ट. चीनी वैज्ञानिकों के तैयार किए गए इस प्रोजेक्ट का वीडियो हैरान कर देने वाला है. इससे भी ज्यादा ये खबर, कि चीनी वैज्ञानिकों ने सूर्य से 7 गुना ज्यादा तापमान नियंत्रित करने वाला यंत्र तैयार कर लिया है.
सूर्य का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री C होता है. वहीं कृत्रिम सूर्य का ताप. 10 करोड़ डिग्री C माना जाता है. अभी आपने स्क्रीन पर जो कृत्रिम सूर्य का ढांचा देखा, वो कितना जटिल है और पूरी तरह मेकेनिकल भी. लेकिन क्या आपको पता है कि असली सूर्य का ढांचा कितना जटिल है. आपको एक आंकड़ा बताते हैं.
सूर्य की सतह से धरती पर प्रकाश की किरण पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है. लेकिन इसी प्रकाश को सूर्य के केन्द्र से सूर्य की सतह पहुंचने में एक से डेढ़ लाख वर्ष तक का समय लगता है. इतनी जटिल है सूर्य की पूरी संरचना. यानी धरती पर हम जिस सूर्य की रौशनी को देखते हैं, वो एक से डेढ़ लाख साल पुरानी होती है. अब सवाल है, कि इतनी जटिल संरचना वाले सूर्य की नकल बनाने का ख्याल चीन के वैज्ञानिकों के जेहन में आया कहां से.
चीन का ये प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल सन, दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं. चीन के वैज्ञानिक ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट, दुनिया से छिप-छिपाकर करते रहे हैं. इस प्रोजेक्ट पर भी चीन लंबे से काम गुप्त तरीके से कर रहा था.
लेकिन पहली बार चीन ने बीच प्रोजेक्ट की तस्वीरें दुनिया के सामने रखी है. वो भी पूरी डिटेल के साथ. पहले इसे समझिए. ये असल में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर ‘सुपरकंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट’ है. ये कोई मामूली चुंबक नहीं है, बल्कि चीन के महा-प्रोजेक्ट का दिल है जिसे ‘आर्टिफिशियल सूर्य’ कहा जा रहा है. इसे ‘चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज’ से जुड़े ‘इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स’ के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है. चीन का प्लान साल 2030 तक इस अजूबे के दम पर बिजली बनाना शुरू करने का है.
चीन के वैज्ञानिकों इसका सफल परीक्षण भी पूरा भी कर लिया है. प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल हुआ, कभी न खत्म होने वाली कार्बन मुक्त बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी. चीन ने ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों और प्रदूषण से जूझने के नाम पर जो किया है, उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं. क्योंकि चीन का बनाया ये कृत्रिम सूर्य असली सूर्य से भी ज्यादा पावरफुल है.
इस दानव जैसे चुंबक को जिस तरह तैयार किया है, उसके साइज और वजन की बात सुनकर ही किसी का भी दिमाग घूम जाएगा. दरअसल, चीन के कृत्रिम सूर्य के पीछे का साइंस बहुत खौफनाक है. जब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है तो गैस एक बहुत ही गर्म और भयानक रूप ले लेती है. इसे प्लाज्मा कहते हैं.
चीन का दावा है, कि उसके आर्टिफिशिल सन प्रोजेक्ट में प्लाज्मा का तापमान 10 करोड़ डिग्री तक पहुंचा, जो असली सूर्य के तापमान से करीब 7 गुना ज्यादा है. अब आपके जेहन में सवाल ये उठ रहा होगा, कि 1.5 डिग्री तापमान वाले सूर्य के आस पास भी धरती के किसी यान का जाना मुश्किल है, तो फिर 10 करोड़ डिग्री तापमान को कैसे नियंत्रित किया गया.
सच तो ये है, कि दुनिया में ऐसी कोई धातु या कोई कंक्रीट बना ही नहीं है, जो 10 करोड़ डिग्री की गर्मी को बर्दाश्त कर सके. इतने तापमान का प्लाज्मा, किसी भी धातू के बने रिएक्टर की दीवार को जरा सा भी छू ले तो लोहे-स्टील की मोटी से मोटी दीवारें भी भाप बनकर उड़ जाएंगी.
इसी तबाही को रोकने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने इस विशालकाय चुंबक को तैयार किया है. ये चुंबक रिएक्टर के अंदर एक बहुत ही भयानक और मजबूत मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है. यही मैग्नेटिक फील्ड उस 10 करोड़ डिग्री गर्म प्लाज्मा को हवा में जकड़कर रखता है. उसे रिएक्टर की दीवारों से दूर तैरता हुआ छोड़ देता है. अब समझिए इस हैरतअंगेज मैग्नेट की डिटेल.
चीनी वैज्ञानिकों ने इस मैग्नेट को अंग्रेजी के ‘D’ अक्षर के आकार में तैयार किया है. ये चुंबक 21 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है. इसका कुल वजन 582 टन है. ये इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट (ITER) में इस्तेमाल होने वाले चुंबक से 1.3 गुना बड़ा है. इस चुंबक के अंदर एनर्जी स्टोर करने की क्षमता 3 गुना ज्यादा है. ये चुंबक हाइड्रोजन के परमाणुओं को आपस में जोड़ने में सक्षम है. इसी जुड़ाव से 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा होता है.
चीन के वैज्ञानिकों ने ये दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक 6 साल के सीक्रेट और मुश्किल मिशन में तैयार किया है. चीन ने इस बात से पूरी दुनिया को और ज्यादा चौंका दिया है कि इस विशालकाय चुंबक को बनाने में उसने किसी दूसरे देश का एक भी पुर्जा नहीं लिया.
चीन का ये कारनामा कोई अचानक हुआ धमाका नहीं है, बल्कि ये उसकी सालों की प्लानिंग का हिस्सा है. इससे पहले चीन ‘आर्टिफिशियल सन’ नाम के प्रोजेक्ट के तहत 10 करोड़ डिग्री तापमान वाले प्लाज्मा को 1,066 सेकंड तक हवा में रोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है. लेकिन ये प्रयोग भी सूर्य की असल ताकत के आगे शून्य है.
वैज्ञानिक शोधों के मुताबिक सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड इतना ताकतवर है, कि ये अपने से 20 लाख किलोमीटर दूर किसी भी चीज को अंदर खींच सकता है. इसी बल को समझने के लिए यूरोपियन एजेंसी ने एक प्रोब रॉकेट सूर्य के सबसे रहस्यमयी क्षेत्र का अध्ययन करने और सूर्य पर कृत्रिम ग्रहण लगाने के लिए भेजा है.
सूर्य ग्रहण अपने आप में धरती के लिए जितनी दुर्लभ घटना है, उतना ही रहस्यमयी भी, क्योंकि सूर्य की चमक इतनी होती है, कि बिना ग्रहण के वो हिस्सा देख ही नहीं सकते. वो हिस्सा है कोरोना. यानी सूर्य का बाहरी मंडल. सूर्य का रहस्यमयी ‘कोरोना’
तापमान 10 लाख से 30 लाख डिग्री सेल्सियस होता है. अब 375 साल बाद धरती के एक हिस्से में पूर्ण कोरोना दिखाई देगा.
सूर्य के बारे में इन दो तथ्यों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि कोरोना ना सिर्फ दृर्लभ दृश्य है, बल्कि अपनी बनावट और तापमान में वेरिएशन, यानी विविधता की वजह से रहस्यमयी है. इसे समझने के लिए जरूरी है पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति. लेकिन ये इतना दुर्लभ है, कि धरती के एक हिस्से में पूर्ण सूर्यग्रहण और पूर्ण कोरोना पौने चार सौ साल बाद ही दिखाई देता है.
जब तक इस कोरोना का पूरा अध्ययन हमारे सामने नहीं होता, सूर्य के भीतरी रहस्यों से परदा नहीं हटेगा. सूर्य के इसी रहस्य को समझने के लिए यूरोपियन एजेंसी के दोनों प्रोब यान पूर्ण ग्रहण को रीक्रिएट करने की तैयारी में हैं. लेकिन कितनी दूरी से और कैसे, पहले इसे समझते हैं.
सेटेलाइट-1 धरती से ऊपर
क्रोनोग्राफ 60,000 किमी
सेटेलाइट-2 दोनों प्रोब सेटेलाइट
ऑक्ल्टर 150 मीटर की दूरी पर
जैसा कि आप ग्राफिक्स इमेज में देख रहे हैं, यूरोपियन एजेंसी के दो प्रोब यान- ऑकल्टर और क्रोनोग्राफ धरती से ऊपर 60,000 किलोमीटर दूर स्थापित किए गए हैं. दोनों के बीच डेढ़ सौ मीटर की दूरी है. ये दोनों प्रोब सूर्य की सीधी रेखा में हैं. इसमें जो कोरोनाग्राफ यान है, ये खास तकनीक के जरिए सूर्य की रौशनी को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से कोरोना को देख पाना संभव हो पाएगा.
इसे आसान भाषा और दृश्य में समझें, तो सूर्य की तरफ भेजे गए दोनों प्रोब यान कुछ ऐसे काम करेंगे, जैसे आप सूर्य की तरफ अंगूठे को आगे करके, उसके क्लोज शॉट्स में सूर्य की किरणों को रोकने की कोशिश करते हैं.
यूरोपियन एजेंसी के प्रोब यान इसी तरह के दृश्य अंतरिक्ष में क्रिएट करेंगे, जिससे उस कोरोना को देखना आसान हो जाएगा, जिसकी चमक ग्रहण के दौरान इतनी तेज होती है, कि नंगी आंखों से देखने पर इंसान अंधेपन का शिकार हो जाता है.
अगर आपको याद हो, तो तिहाई या चौथाई अंश वाले सूर्यग्रहण के दौरान ये चेतावनी बार-बार दी जाती है कि इसे आप सीधी आंखों से नहीं देखें. इसकी वजह से कोरोना का रहस्यमयी तापमान, जो 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है.
ये भी एक अनुमानित गणना है, क्योंकि इतना ताप नापने का कोई यंत्र अभी तक धरती पर नहीं बना. बस इसकी चमक के आधार पर सटीक आकलन किया जाता है.
दरअसल सूर्य अपने आप में दहकता गैसीय गोला है, जो विघटन की क्रिया से लगातार गुजरता है. इसी की वजह से ये हमेशा ज्वलनशील अवस्था में रहता है. सूर्य का पूरा ताप इस प्रक्रिया में रहस्ययी तरीके से घटता बढ़ता रहता है.