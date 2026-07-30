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सूर्य से 7 गुना ज्यादा उगलेगा गर्मी, इस मुल्क ने बना लिया दुनिया का पहला 'आर्टिफिशियल सन'! दावे से मची सनसनी

What is China Artificial Sun? दुनिया में विज्ञान जगत का बादशाह बनने के लिए होड़ मची हुई है. अब एक मुल्क के 'आर्टिफिशियल सन' बनाए जाने की खबर सामने आई है. वह कृत्रिम सूरज असली सूर्य से 7 गुना ज्यादा गर्मी उगलेगा. कहा जा रहा है कि वह नकली सूरज 2030 तक असीमित बिजली देना शुरू कर देगा.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Jul 30, 2026, 05:06 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:07 AM IST
सूर्य से 7 गुना ज्यादा उगलेगा गर्मी, इस मुल्क ने बना लिया दुनिया का पहला 'आर्टिफिशियल सन'! दावे से मची सनसनी
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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