Advertisement
trendingNow12944988
Hindi Newsदुनिया

पाकिस्तान का 'दबने' वाला है गला! यूरोपीय सांसदों और विशेषज्ञों ने टाइट कर दी चूड़ी, जानें क्या है पूरा मामला

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 60वें सत्र में एक अतिरिक्त कार्यक्रम ने यूरोपीय संघ के साथ पाकिस्तान के तरजीही व्यापार दर्जे पर बहस को फिर से छेड़ दिया, क्योंकि यूरोपीय सांसदों और मानवाधिकार विशेषज्ञों ने मानवाधिकारों के हनन के कारण इस्लामाबाद के जीएसपी+ लाभों को तत्काल अस्थायी रूप

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 02, 2025, 03:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान का 'दबने' वाला है गला! यूरोपीय सांसदों और विशेषज्ञों ने टाइट कर दी चूड़ी, जानें क्या है पूरा मामला

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 60वें सत्र में एक अतिरिक्त कार्यक्रम ने यूरोपीय संघ के साथ पाकिस्तान के तरजीही व्यापार दर्जे पर बहस को फिर से छेड़ दिया, क्योंकि यूरोपीय सांसदों और मानवाधिकार विशेषज्ञों ने मानवाधिकारों के हनन के कारण इस्लामाबाद के जीएसपी+ लाभों को तत्काल अस्थायी रूप से निलंबित करने का आग्रह किया. "पाकिस्तान में मानवाधिकार. यूरोप की दुविधा: पाकिस्तान, जीएसपी+ और मानवाधिकार" शीर्षक वाले इस सत्र का आयोजन ईयू टुडे और यूरोपीय सुविधा मंच (ईएफपी) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, और इसमें इस मुद्दे पर एक विशेष खोजी वृत्तचित्र का प्रीमियर भी दिखाया गया.

मुख्य भाषण देते हुए, यूरोपीय संसद सदस्य बारबरा बोंटे ने चेतावनी दी कि यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रोत्साहनों ने अनजाने में पाकिस्तान में कट्टरपंथी धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है. उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा, जो किसी भी समाज की नींव होनी चाहिए, इस्लामी स्कूलों या मदरसों के प्रसार से कमजोर हो गई है, जिनमें से कई धार्मिक अतिवाद के केंद्र बन गए हैं.

बोन्ते ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जो कुछ सौ संस्थानों से शुरू हुआ था, वह अब बढ़कर 30,000 से अधिक हो गया है, जो सीमित बुनियादी ज्ञान वाले छात्रों को तैयार कर रहा है, जबकि अतिवादी विचारधाराओं को मजबूत कर रहा है. उन्होंने यूरोपीय संघ से पाकिस्तान के GSP+ दर्जे को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आग्रह करते हुए अपनी टिप्पणी समाप्त की, और ज़ोर देकर कहा कि यूरोप कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली नीतियों को वित्तपोषित करना जारी नहीं रख सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मुद्दे पर बोलते हुए, बारबरा बोन्टे ने कहा, "हमने GSP+ कार्यक्रम के बारे में बात की. यह एक प्रकार की व्यापार वरीयता है जो यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान को दी है. इसे प्राप्त करने से पहले पाकिस्तान को कई प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा. उदाहरण के लिए, उन्हें मानवाधिकारों का सम्मान करना होगा, और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा. हालांकि, वास्तव में, पाकिस्तान ने इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं की है. इसलिए वे उन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं. और उन्हें अभी भी पाकिस्तान में व्यापार वरीयताएं और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिल रही है. तो हां, यह पूरी नहीं हुई है, और फिर भी उन्हें यूरोपीय संघ से करदाताओं का बहुत सारा पैसा मिलता है. और हम इसे रोकना चाहते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा देने के कारण पाकिस्तान के GSP+ दर्जे को निलंबित करने का आह्वान किया. और मदरसों के माध्यम से धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए धन की वजह से. यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि मदरसे पाकिस्तान में कुछ सौ से बढ़कर 30,000 से ज़्यादा हो गए हैं. और मुझे लगता है कि यह अभी भी हिमशैल का ऊपरी हिस्सा है, क्योंकि हम इसमें कोई बड़ी बात नहीं देख पा रहे हैं. लेकिन यह एक गंभीर मुद्दा है.

इसके कई परिणाम भी हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए, तालिबान के नेता वहीं भर्ती हुए हैं. इसके अलावा, यूरोप और पश्चिम में आतंकवादी हमले करने वाले चरमपंथी भी इन्हीं स्कूलों से आते हैं. इसलिए यह पाकिस्तान के लिए, बल्कि यूरोप और पश्चिम के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय है."

बोंटे ने याद दिलाया कि यह मामला यूरोपीय संसद में पहले ही दो बार उठाया जा चुका है. "यूरोपीय संसद के पूर्ण अधिवेशन के एजेंडे में इस मुद्दे पर पहले ही दो बार चर्चा हो चुकी है. यह दो बार है. इसलिए, उन्होंने GSP+ दर्जे को निलंबित करने को मंज़ूरी दे दी है, लेकिन यूरोपीय आयोग अभी भी इससे इनकार कर रहा है. इसलिए मैं इसे नवंबर में एजेंडे में उठाऊँगा. इसलिए, इस गंभीर मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मैं इसे फिर से एजेंडे में रखूंगा. और हां, मुझे उम्मीद है कि इस बार यूरोपीय आयोग हमारी बात सुनेगा." यूरोपीय सुविधा मंच (EFP) की कार्यकारी निदेशक इन्ना शेफरानोवा ने अपनी विशेषज्ञ प्रस्तुति के दौरान इन चिंताओं को दोहराया, यह देखते हुए कि पाकिस्तान GSP+ ढांचे से जुड़ी मानवाधिकार शर्तों को पूरा करने में लगातार विफल रहा है.

शेफरानोवा ने कहा, "यह मुद्दा बहुत गंभीर है. इसे कई मानवाधिकार रक्षकों ने पहले ही देखा है. यहाँ तक कि दो बार, जैसा कि आपने सम्मेलन में सुना, यह मुद्दा यूरोपीय संसद में उठाया गया है. तो 2014 में दो प्रस्ताव थे. इसके शुरू होने से पहले ही, पाकिस्तान को सम्मेलनों का पालन करने के लिए मजबूर करने का एक प्रस्ताव था. क्योंकि, मेरा मतलब है, लोगों ने देखा कि यह कहाँ जा रहा था. और फिर 2021 में, ईशनिंदा के मामलों में, निलंबन की एक और मांग की गई. हम इसे रोकने की मांग नहीं कर रहे हैं. हम इसे तब तक निलंबित करने की मांग कर रहे हैं जब तक पाकिस्तान GSP+ के मानदंडों को पूरा नहीं कर लेता. और यह एक मूल्य-आधारित व्यवस्था है. इसका मूल्य. इसलिए पाकिस्तान को पैसे के बदले, व्यापारिक लाभ के लिए मूल्यों को लागू करना होगा."

उन्होंने आगे कहा, "व्यापारिक लाभ बहुत बड़े हैं. पाकिस्तान अपने आकार के कारण इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण देश है. क्योंकि वह एक परमाणु शक्ति है. और जैसा कि फिल्म में जान फिगेल ने कहा, अगर कोई एक GSP+ है जो अनुकरणीय होना चाहिए, तो वह पाकिस्तान का GSP+ है. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है." यूरोपीय आयोग के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए, शेफरानोवा ने कहा, "फिर कुछ नहीं हुआ. यह बस बढ़ता ही जा रहा है. और मानवाधिकारों की स्थिति बिगड़ती जा रही है. इसलिए दो साल पहले, यूरोपीय आयोग ने इसे और पाँच साल के लिए बढ़ा दिया. हालाँकि सम्मेलन हुए थे.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Geneva

Trending news

चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
Leh Violence News
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Donkey route human trafficking
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
Vikram Sood
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
Mohan Bhagwat
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
Mallikarjun Kharge
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे...हथियारों की पूजा कर राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
india pakistan news
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे...हथियारों की पूजा कर राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
RSS 100 Years
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
Karur Stampede
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
Mohan Bhagwat
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
;