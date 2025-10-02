पाकिस्तान का 'दबने' वाला है गला! यूरोपीय सांसदों और विशेषज्ञों ने टाइट कर दी चूड़ी, जानें क्या है पूरा मामला

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 60वें सत्र में एक अतिरिक्त कार्यक्रम ने यूरोपीय संघ के साथ पाकिस्तान के तरजीही व्यापार दर्जे पर बहस को फिर से छेड़ दिया, क्योंकि यूरोपीय सांसदों और मानवाधिकार विशेषज्ञों ने मानवाधिकारों के हनन के कारण इस्लामाबाद के जीएसपी+ लाभों को तत्काल अस्थायी रूप से निलंबित करने का आग्रह किया. "पाकिस्तान में मानवाधिकार. यूरोप की दुविधा: पाकिस्तान, जीएसपी+ और मानवाधिकार" शीर्षक वाले इस सत्र का आयोजन ईयू टुडे और यूरोपीय सुविधा मंच (ईएफपी) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, और इसमें इस मुद्दे पर एक विशेष खोजी वृत्तचित्र का प्रीमियर भी दिखाया गया.

मुख्य भाषण देते हुए, यूरोपीय संसद सदस्य बारबरा बोंटे ने चेतावनी दी कि यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रोत्साहनों ने अनजाने में पाकिस्तान में कट्टरपंथी धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है. उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा, जो किसी भी समाज की नींव होनी चाहिए, इस्लामी स्कूलों या मदरसों के प्रसार से कमजोर हो गई है, जिनमें से कई धार्मिक अतिवाद के केंद्र बन गए हैं.

बोन्ते ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जो कुछ सौ संस्थानों से शुरू हुआ था, वह अब बढ़कर 30,000 से अधिक हो गया है, जो सीमित बुनियादी ज्ञान वाले छात्रों को तैयार कर रहा है, जबकि अतिवादी विचारधाराओं को मजबूत कर रहा है. उन्होंने यूरोपीय संघ से पाकिस्तान के GSP+ दर्जे को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आग्रह करते हुए अपनी टिप्पणी समाप्त की, और ज़ोर देकर कहा कि यूरोप कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली नीतियों को वित्तपोषित करना जारी नहीं रख सकता.

इस मुद्दे पर बोलते हुए, बारबरा बोन्टे ने कहा, "हमने GSP+ कार्यक्रम के बारे में बात की. यह एक प्रकार की व्यापार वरीयता है जो यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान को दी है. इसे प्राप्त करने से पहले पाकिस्तान को कई प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा. उदाहरण के लिए, उन्हें मानवाधिकारों का सम्मान करना होगा, और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा. हालांकि, वास्तव में, पाकिस्तान ने इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं की है. इसलिए वे उन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं. और उन्हें अभी भी पाकिस्तान में व्यापार वरीयताएं और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिल रही है. तो हां, यह पूरी नहीं हुई है, और फिर भी उन्हें यूरोपीय संघ से करदाताओं का बहुत सारा पैसा मिलता है. और हम इसे रोकना चाहते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा देने के कारण पाकिस्तान के GSP+ दर्जे को निलंबित करने का आह्वान किया. और मदरसों के माध्यम से धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए धन की वजह से. यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि मदरसे पाकिस्तान में कुछ सौ से बढ़कर 30,000 से ज़्यादा हो गए हैं. और मुझे लगता है कि यह अभी भी हिमशैल का ऊपरी हिस्सा है, क्योंकि हम इसमें कोई बड़ी बात नहीं देख पा रहे हैं. लेकिन यह एक गंभीर मुद्दा है.

इसके कई परिणाम भी हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए, तालिबान के नेता वहीं भर्ती हुए हैं. इसके अलावा, यूरोप और पश्चिम में आतंकवादी हमले करने वाले चरमपंथी भी इन्हीं स्कूलों से आते हैं. इसलिए यह पाकिस्तान के लिए, बल्कि यूरोप और पश्चिम के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय है."

बोंटे ने याद दिलाया कि यह मामला यूरोपीय संसद में पहले ही दो बार उठाया जा चुका है. "यूरोपीय संसद के पूर्ण अधिवेशन के एजेंडे में इस मुद्दे पर पहले ही दो बार चर्चा हो चुकी है. यह दो बार है. इसलिए, उन्होंने GSP+ दर्जे को निलंबित करने को मंज़ूरी दे दी है, लेकिन यूरोपीय आयोग अभी भी इससे इनकार कर रहा है. इसलिए मैं इसे नवंबर में एजेंडे में उठाऊँगा. इसलिए, इस गंभीर मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मैं इसे फिर से एजेंडे में रखूंगा. और हां, मुझे उम्मीद है कि इस बार यूरोपीय आयोग हमारी बात सुनेगा." यूरोपीय सुविधा मंच (EFP) की कार्यकारी निदेशक इन्ना शेफरानोवा ने अपनी विशेषज्ञ प्रस्तुति के दौरान इन चिंताओं को दोहराया, यह देखते हुए कि पाकिस्तान GSP+ ढांचे से जुड़ी मानवाधिकार शर्तों को पूरा करने में लगातार विफल रहा है.

शेफरानोवा ने कहा, "यह मुद्दा बहुत गंभीर है. इसे कई मानवाधिकार रक्षकों ने पहले ही देखा है. यहाँ तक कि दो बार, जैसा कि आपने सम्मेलन में सुना, यह मुद्दा यूरोपीय संसद में उठाया गया है. तो 2014 में दो प्रस्ताव थे. इसके शुरू होने से पहले ही, पाकिस्तान को सम्मेलनों का पालन करने के लिए मजबूर करने का एक प्रस्ताव था. क्योंकि, मेरा मतलब है, लोगों ने देखा कि यह कहाँ जा रहा था. और फिर 2021 में, ईशनिंदा के मामलों में, निलंबन की एक और मांग की गई. हम इसे रोकने की मांग नहीं कर रहे हैं. हम इसे तब तक निलंबित करने की मांग कर रहे हैं जब तक पाकिस्तान GSP+ के मानदंडों को पूरा नहीं कर लेता. और यह एक मूल्य-आधारित व्यवस्था है. इसका मूल्य. इसलिए पाकिस्तान को पैसे के बदले, व्यापारिक लाभ के लिए मूल्यों को लागू करना होगा."

उन्होंने आगे कहा, "व्यापारिक लाभ बहुत बड़े हैं. पाकिस्तान अपने आकार के कारण इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण देश है. क्योंकि वह एक परमाणु शक्ति है. और जैसा कि फिल्म में जान फिगेल ने कहा, अगर कोई एक GSP+ है जो अनुकरणीय होना चाहिए, तो वह पाकिस्तान का GSP+ है. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है." यूरोपीय आयोग के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए, शेफरानोवा ने कहा, "फिर कुछ नहीं हुआ. यह बस बढ़ता ही जा रहा है. और मानवाधिकारों की स्थिति बिगड़ती जा रही है. इसलिए दो साल पहले, यूरोपीय आयोग ने इसे और पाँच साल के लिए बढ़ा दिया. हालाँकि सम्मेलन हुए थे.