नेपाल के बाद अब इस देश की Gen-Z के प्रदर्शनों से हिली हुकूमत, सड़कों पर क्यों उतरे युवा, खौफ में सरकार

नेपाल में जेन-Z ने सत्ता परिवर्तन करके सारी दुनिया की आंखें खोल दी हैं और अब जगह-जगह GenZ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. नया मामला पेरू में सामने आया है, जहां जनरेशन Z सड़कों पर उतर गई है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 28, 2025, 10:55 PM IST
नेपाल के बाद अब इस देश की Gen-Z के प्रदर्शनों से हिली हुकूमत, सड़कों पर क्यों उतरे युवा, खौफ में सरकार

Peru Generation Z Protest: जेन-जी इन हर सारी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं. अब पेरू के युवा युवा राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे के खिलाफ एक और दौर के विरोध प्रदर्शनों की तैयारी कर रहे हैं. शनिवार को यह प्रदर्शन होने वाले हैं. ठीक एक हफ्ता पहले राजधानी लीमा में हुए प्रदर्शनों में पुलिस से झड़प हुई थी, जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मी, प्रदर्शनकारी और पत्रकार घायल हुए थे.

यह प्रदर्शन 20 सितंबर को तब शुरू हुए जब सरकार ने पेंशन सिस्टम में बदलाव किया. अब हर 18 साल से ऊपर के पेरूवासी को किसी न किसी पेंशन प्रदाता से जुड़ना जरूरी होगा लेकिन यह गुस्सा सिर्फ पेंशन सुधारों तक सीमित नहीं है. राष्ट्रपति बोलुआर्टे और संसद के खिलाफ लंबे समय से नाराजगी चल रही है.

क्या स्पेस से आया कांच? लाखों साल पहले धरती से टकराई थी ये चीज, वैज्ञानिकों ने उठाया उलझे राज से पर्दा

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स?

प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लैटिन अमेरिका की राजनीति पर रिसर्च करने वाली प्रोफेसर जो-मैरी बर्ट का कहना है कि यह असंतोष काफी समय से सुलग रहा है. इसकी वजह है भ्रष्टाचार, आर्थिक असुरक्षा, बढ़ता अपराध और 2022 के बाद सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए दर्जनों प्रदर्शनकारियों के लिए जवाबदेही की कमी. जुलाई में आए इंस्टीट्यूट ऑफ पेरूवियन स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति बोलुआर्टे की लोकप्रियता सिर्फ 2.5% है, जबकि संसद की महज 3 फीसद है.

पेरू के युवा सड़कों पर

लीमा के अलावा यह विरोध देश की खनन इंडस्ट्री तक को हिला चुका है. कनाडा की कंपनी हुडबे मिनरल्स ने मंगलवार को ऐलान किया कि उसने पेरू में चल रही अशांति की वजह से अपनी मिल को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है. पेरू दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉपर प्रोडक्शन वाला देश है और सोना-चांदी का भी बड़ा उत्पादक है. पेरू की जनरेशन-Z इंडोनेशिया और नेपाल की तरह ही विरोध कर रही है. इन प्रदर्शनों की खास पहचान बनी है. एक तिनके की टोपी पहने खोपड़ी, जो जापानी मंगा वन पीस से ली गई है.

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

PeruGenZGen Z Generation

