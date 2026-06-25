राम मंदिर में दान चोरी की घटना के बहाने स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदूफोबिया वाली सोच को शब्द दे रहे हैं. राममंदिर में दान चोरी की जांच हो रही है. आज 8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. देवधन की चोरी करनेवाले ऐसे पापियों का विरोध जरूरी है, विरोध होना भी चाहिए. लेकिन उसकी भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी नहीं होनी चाहिए. दान चोरी जैसे अपराध को आधार बनाकर श्रीराम के खिलाफ अमर्यादित भाषा सनातनियों को स्वीकार नहीं हो सकती है. ऐसी भाषा हिंदूफोबिया के दायरे में आती है. सवाल ये है कि आखिर जिनका नाम ही स्वामी प्रसाद मौर्य है. वो क्यों ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं. वो कौन सी सोच है, जो भारत में हिंदूफोबिया को बढ़ावा दे रही है. लोकदल से राजनीति की शुरुआत करनेवाले स्वामी प्रसाद मौर्य 1996 से 2016 तक यानी करीब 20 साल बहुजन समाज पार्टी में रहे. अगस्त 2016 से जनवरी 2022 तक यानी करीब साढ़े पांच साल बीजेपी में रहे. जनवरी 2022 से फरवरी 2024 तक समाजवादी पार्टी में रहे. फरवरी 2024 में समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक स्टार्टअप राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के तौर पर शुरू किया.