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DNA: दुनिया भी मान रही हिंदू हो रहे मजहबी नफरत के शिकार? क्यों अहम है हिंदूफोबिया के खिलाफ जॉर्जिया का प्रस्ताव

Anti Hinduphobia Bill: अमरेका में हिंदूफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है. जॉर्जिया में पास हुए प्रस्ताव से दुनिया मान रही है कि हिंदू भी मजहबी नफरत के शिकार हैं, हिंदू भी मजहबी हिंसा और मजहबी कट्टरता के टारगेट पर है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 25, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:27 PM IST
DNA: दुनिया भी मान रही हिंदू हो रहे मजहबी नफरत के शिकार? क्यों अहम है हिंदूफोबिया के खिलाफ जॉर्जिया का प्रस्ताव
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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