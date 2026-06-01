शादी के कुछ ही घंटे बाद पसरा मातम! अमेरिका में चॉपर क्रैश में भारतीय मूल के पायलट की मौत, दुल्हन की बची जान

Dave Fiji Killed In Georgia Chopper Crash: अमेरिका के जॉर्जिया से एक बेहद दिल दहला देने वाली और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां एक भारतीय मूल के दूल्हे की शादी के महज कुछ ही घंटों बाद एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई. 26 वर्षीय डेव फिजी, जो दिग्गज विमानन कंपनी 'डेल्टा एयर लाइन्स' में फर्स्ट ऑफिसर (पायलट) थे, अपनी शादी के रिसेप्शन के बाद दुल्हन के साथ विदा हुए थे. लेकिन उनका हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाया.

डेव का परिवार मूल रूप से भारत के केरल राज्य का रहने वाला है. इस भयानक हादसे में डेव और हेलीकॉप्टर के मुख्य पायलट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पेशे से नर्स उनकी दुल्हन गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं.

हनीमून पर जाते वक्त हुआ हादसा

डेव फिजी और उनकी प्रेमिका जेसनी की मुलाकात करीब एक दशक पहले एक चर्च में हुई थी. शुक्रवार को डॉसनविले के बेहद खूबसूरत वेन्यू 'द रेवियर' में दोनों की शादी और रिसेप्शन का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 400 मेहमान शामिल हुए थे. रिसेप्शन खत्म होने के बाद, इस नवविवाहित जोड़े के लिए एक बेहद खास और ग्रैंड विदाई प्लान की गई थी. दोनों को रॉबिन्सन R66 (Robinson R66) हेलीकॉप्टर से जॉर्जिया के 'डीकैल्ब-पीचट्री एयरपोर्ट' जाना था, जहां से वे अटलांटा के एक आलीशान होटल में अपनी सुहागरात और हनीमून के लिए रुकने वाले थे. लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद डॉसन काउंटी के एक दूरदराज जंगली इलाके (माउंट वर्नोन ड्राइव) में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया.

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गोद में था पति का शव

डेव के पिता जॉर्ज फिजी ने रोते हुए इस खौफनाक रात की पूरी दास्तां सुनाई. उन्होंने बताया कि क्रैश के बाद घने जंगल के कारण बचाव दल को मलबे तक पहुंचने में करीब 6 घंटे का समय लग गया. इस दौरान बुरी तरह घायल जेसनी हेलीकॉप्टर के मलबे में ही फंसी रहीं. जब जेसनी को होश आया, तो उसने देखा कि मेरे बेटे डेव का सिर उसकी गोद में था. डेव के शरीर से खून बह रहा था और उसका शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था. चूंकि जेसनी खुद पेशे से एक नर्स है, इसलिए वह डेव की नब्ज देखकर तुरंत समझ गई कि उसका हमसफर अब इस दुनिया में नहीं रहा. वह पूरी तरह टूट चुकी है और अटलांटा के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

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पायलट बेटे को था मौसम पर शक

इस हादसे के पीछे एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है. डेव खुद एक कमर्शियल पायलट थे, इसलिए उन्हें उड़ान भरने से ठीक पहले मौसम को लेकर गंभीर चिंताएं थीं. उनके पिता जॉर्ज फिजी के अनुसार, डेव ने हेलीकॉप्टर के मुख्य पायलट को चेतावनी भी दी थी. डेव ने कहा था कि बाहर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है और जब मौसम ऐसा हो, तो हम कभी भी टेक-ऑफ नहीं करते. लेकिन रॉबिन्सन R66 के पायलट ने डेव की चिंता को नजरअंदाज करते हुए कहा कि वे बादलों से काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी. फिलहाल 'नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड' (NTSB) ने इस पूरे क्रैश की हाई-लेवल जांच शुरू कर दी है, ताकि साफ हो सके कि विमान में तकनीकी खराबी थी या यह हादसा सिर्फ खराब मौसम और पायलट की लापरवाही की वजह से हुआ. लेकिन इस हादसे ने हंसते-खेलते दो परिवारों की खुशियों को ताउम्र के मातम में बदल दिया है.