VIDEO: जॉर्जिया में दावानल में बदली बगावत की चिंगारी, राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी

Georgia protesters inside Tbilisi presidential palace: जॉर्जिया में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हो रहा है. प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सीधे राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलकर अपने इरादे जता दिए हैं. राष्ट्रपति भवन में घुसी भीड़ लगातार आगजनी कर रही है. इस बीच प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों में झड़प हुई है.

राष्ट्रपति भवन के कैंपस में घुसी आक्रोशित भीड़

प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों में झड़प जारी है. प्रदर्शनकारी देश की सरकार की नाकामियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. सभी आंदोलनकारी सरकार पर रुस के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं. भीड़ की अगुवाई कर रहे अधिकांश लोगों का यह मानना है कि वर्तमान सरकार यूरोपीय कल्चर से दूरी बनाते हुए रूस के नजदीक जा रही है.