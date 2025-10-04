Advertisement
trendingNow12948207
Hindi Newsदुनिया

VIDEO: जॉर्जिया में दावानल में बदली बगावत की चिंगारी, राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी

Georgia protest: न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्जियाई पुलिस ने राष्ट्रपति भवन से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया. इससे पहले प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने राष्ट्रपति भवन में जबरन घुसने की कोशिश की जिसे नाकाम कर दिया गया था. थोड़ी देर बाद कुछ और प्रदर्शनकारी आते हैं और बेधड़क अंदर पहुंच जाते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: जॉर्जिया में दावानल में बदली बगावत की चिंगारी, राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी

Georgia protesters inside Tbilisi presidential palace: जॉर्जिया में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हो रहा है. प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सीधे राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलकर अपने इरादे जता दिए हैं. राष्ट्रपति भवन में घुसी भीड़ लगातार आगजनी कर रही है. इस बीच प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों में झड़प हुई है. 

राष्ट्रपति भवन के कैंपस में घुसी आक्रोशित भीड़

प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों में झड़प जारी है. प्रदर्शनकारी देश की सरकार की नाकामियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. सभी आंदोलनकारी सरकार पर रुस के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं. भीड़ की अगुवाई कर रहे अधिकांश लोगों का यह मानना है कि वर्तमान सरकार यूरोपीय कल्चर से दूरी बनाते हुए रूस के नजदीक जा रही है.  

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Georgia

Trending news

DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
;