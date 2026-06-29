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गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमा जर्मनी का स्टेड शहर, अंधाधुंध फायरिंग में पांच की मौत कई घायल

उत्तरी जर्मनी के स्टेड में सोमवार को कुछ हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस घटना में कम से कम 5 लोगों की जान गई है. इस बीच पुलिस ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 29, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:52 PM IST
गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमा जर्मनी का स्टेड शहर, अंधाधुंध फायरिंग में पांच की मौत कई घायल
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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