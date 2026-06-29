/गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमा जर्मनी का स्टेड शहर, अंधाधुंध फायरिंग में पांच की मौत कई घायल

यूरोपीय देश जर्मनी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. सोमवार (29 जून) को उत्तरी जर्मनी के शहर स्टेड में कुछ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की. इस घटना में कम से कम 5 लोगों की जान गई है. इस घटना में आरोपी मानते हुए पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है.
दरअसल, यह गोलीबारी स्टेड में युवाओं के लिए बने एक सेंटर के पास हुई है. माना जा रहा है कि कुछ बदमाशों के निशाने पर शहर के अन्य इलाके भी हो सकते हैं. ऐसे में पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने लोगों से खास अपील भी की है.
जर्मनी में हुई इस फायरिंग के बाद स्थानीय पुलिस ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम आपसे अपील करते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए उस इलाके से दूर रहें और वहां न जाएं. जानकारी दें कि हैम्बर्ग के पश्चिम में स्थित स्टेड शहर की आबादी लगभग 50,000 है.
स्थानीय मीडिया ने पुलिस प्रवक्ता के हवाले से बताया कि घटना से जुड़े मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. एक्स पोस्ट में ल्यूनेबर्ग पुलिस हेडक्वार्टर ने जनता से उस इलाके से दूर रहने की अपील की है, जहां पर गोलीबारी हुई है. बता दें कि मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने फिलहाल हमले के कारण के बारे में कई जानकारी नहीं दी है.
हैरान करने वाली बात है कि इस घटना में अभी तक शूटरों की वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है. शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस हमले में एक से अधिक शूटर शामिल हो सकते हैं. वहीं, पुलिस की ओर से इस संबंध में जानाकारी नहीं साझा की गई है.
इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. भारी संख्या में सुरक्षाबल घटनास्थल पर पहुंचे हैं और इलाके को घेर लिया. वहीं, संबंधित अधिकारी जांच में जुटे हैं. इस घटना में कम से कम 5 लोगों की जान गई है. वहीं, गोलीबारी में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.