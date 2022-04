6 पैरों के साथ अनोखे जर्मन शेफर्ड डॉग ने लिया जन्म, डॉक्टरों ने देखा तो हुए हैरान

वॉशिंगटनः अमेरिका (America) में एक अजीब तरह के डॉग ने जन्म लिया है. जर्मन शेफर्ड ब्रीड (German Shepherd) के इस डॉग के 6 पैर हैं. वहीं, इसके कई तरह के एक्सट्रा बॉडी पार्ट भी हैं. हालांकि, जन्म के बाद इसके जीवित रहने की संभावना नहीं थी, लेकिन डॉक्टर्स के प्रयासों के बाद आखिरकार उसे बचा लिया गया.

'डेलीमेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, रागा (Raga) नाम का ये डॉग (Dog) पूरी तरह से स्‍वस्‍थ्‍य है और अब 7 महीने का हो चुका है. इसका जन्म 6 पैरों के साथ हुआ था. इसके साथ ही शरीर में 4 अंडकोष, 2 कोलॉन और एक ब्‍लैडर भी था. डॉक्टर ने इसके सभी एक्सट्रा अंगों को जटिल सर्जरी की प्रक्रिया के बाद हटाया.

Dog born with SIX legs, an extra colon, four testicles and an extra penis has rare surgery https://t.co/TeaLmal0Ra

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 8, 2022