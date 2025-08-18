Watch: आसमान में अचानक धूं-धूंकर जलने लगा विमान, हवा में अटकी 281 जानें, फिर एक घंटे बाद...
Watch: आसमान में अचानक धूं-धूंकर जलने लगा विमान, हवा में अटकी 281 जानें, फिर एक घंटे बाद...

Germany Boeing 757 Engine Fire: कोर्फू से उड़ान भरने के बाद 273 मुसाफिरों को ले जा रहे एक कॉन्डोर विमान के राइट साइड इंजन में आग लग गई. इसके बाद उसे ब्रिंडिसी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. अगले दिन यात्री डसेलडोर्फ के लिए रवाना हुए.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:57 PM IST
Condor Boeing 757 Engine Fire: शनिवार रात जर्मन बजट एयरलाइन कॉनडोर का एक विमान बड़े हादसे का शिकार होते-होते बच गया. यह विमान ग्रीस के कोर्फू से जर्मनी के डसेलडॉर्फ जा रहा था, जिसमें 273 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे. लेकिन बोइंग 757-300 के उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान के राइट साइड वाले इंजन में आग लग गई. स्थिति गंभीर होने पर पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की योजना बनाई और विमान को करीब एक घंटे बाद इटली के ब्रिंडिसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई.

विमान का एक डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. खासकर 18 सेकंड की एक क्लिप में देखा जा सकता है कि विमान के राइट साइड से चिंगारियां निकल रही हैं, जो बिल्कुल ऐसे लग रही थीं जैसे कोई लाइटर बार-बार जलाने की कोशिश कर रहा हो. यह खतरनाक नजारा करीब 15 सेकंड तक चलता रहा.

मीडिा रिपोर्टों के मुताबिक, पायलट ने खराब इंजन को बंद कर दिया था और कोर्फू लौटने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद फिर दूसरे इंजन को चालू रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, आखिरकार विमान ब्रिंडिसि में सुरक्षित उतारा गया.

कोंडोर ने मुसाफिरों से माफी मांगी

वहीं, कोंडोर ने मुसाफिरों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी, जिन्हें शहर में होटलों की कमी की वजह से हवाई अड्डे पर रात बितानी पड़ी. उन्हें अगले दिन डसेलडोर्फ के लिए रवाना किया गया. बोइंग 757 दुनिया के सबसे पुराने यात्री विमान मॉडलों में से एक है. इस विमान को 'अटारी फेरारी' उपनाम दिया गया है. और यह अब एक्टिव सर्विस के अपने पांचवें दशक में है. इसपर SEO फ्री 10 अंग्रेजी कीवर्ड्स दें

FAQs

सवाल: अहमदाबाद विमान हादसा कब हुआ था?
जवाब: 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में हुए भयावह विमान हादसे में  270 लोगों की मौत हो गई थी. इस विमान में  241 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे. सिर्फ एक भारतीय मूल के ब्रिटिश मुसाफिर की जान बची थी. 

सवाल: 2025 में अब तक कितने विमान हादसे हो चुके हैं?
जवाब: रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा साल 2025 में अब तक 50 से ज्यादा विमान हादसे हो चुके हैं.

