World News: इंजीनियरिंग का नायाब नमूना था जर्मनी का एक्वेरिम, अचानक से हुआ ब्लास्ट; 1500 मछलियों की हो गई मौत

Germany Aquarium Burst: जर्मनी में बने दुनिया के सबसे बड़े फ्रीस्टैंडिंग एक्वेरियम में अचानक से ब्लास्ट हो गया. देखते ही देखते करीब 1 लाख लीटर पानी शहर के आस-पास फैल गया. इस दुर्घटना में करीब 1500 मछलियों की मौत हो गई. जर्मनी के बर्लिन में बना यह एक्वेरियम इंजीनियरिंग का शानदार नमूना था. इस घटना के तुरंत बाद 100 लोगों की बचाव टीम घटना स्थल पर पहुंच गई. इस एक्वेरियम की हाइट 46 फीट के करीब थी.

अचानक से हुआ ब्लास्ट

अचानक से एक्वेरियम का शीशा टूट गया जिसकी वजह से सारा पानी शहर भर में फैल गया. जिस कॉम्प्लेक्स में एक्वेरियम फटा वहां रेडिसन होटल और कई दुकानों के अलावा एक म्यूजियम भी मौजूद था. घटना के तुरंत बाद जगह को खाली कराया गया. सुरक्षा अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस हादसे में किसी को ज्यादा चोटें नहीं आईं हैं लेकिन शीशा फटने की वजह से दो लोग घायल हो गए हैं. जैसे ही एक्वेरियम फटा उस समय चारों तरफ भागादौड़ी मच गई और उसका मलबा सब तरफ फैल गया.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN

— Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022