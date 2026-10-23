/जर्मनी अग्निकांड में जान गंवाने वाले सिविन-अंजलि के शव भारत पहुंचे, आज होगा अंतिम संस्कार

Germany Fire Incident: जर्मनी में बीते दिनों आग लगने की घटना में 2 भारतीयों की मौत हो गई. सिविन जॉनी और अंजलि नाम के इन भारतीय नागरिकों के शव को अब भारत वापस लाया जा चुका है. बताया जा रहा है कि 25 साल की अंजलि शीला जॉय केरलम के कोल्लम जिले की रहने वाली थी, जबकि 26 साल की सिविन जॉनी एर्नाकुलम जिले के रहने वाले थे. शुक्रवार ( 23 अक्टूबर 2026) देर रात दोनों के शव केरलम के नेदुम्बसेरी एयरपोर्ट पर पहुंचे
नेदुम्बसेरी एयरपोर्ट पर दोनों के शव पहुंचने के बाद उन्हें मृतकों के परिजनों और प्रतिनिधियों को सौंपा गया. आगे की औपचारिकताओं के लिए उन्हें अलुवा के CEA अस्पताल ले जाया जाएगा. वहीं, दोपहर 2 बजे घर पर प्रार्थना सभा के बाद सिविन जॉनी का मणिकमंगलम के सेंट रॉकी चर्च में अंतिम संस्कार किया जाएगा. कोल्लम की रहने वाली अंजलि का शव उनके गृहनगर ले जाया गया है.
सिविन और अंजलि के साथ आग के दौरान धुआं अंदर जाने से इडुक्की की रहने वाली नोवा साबू की भी मौत हो गई थी. उनका शव भी रात 8 बजकर 15 मिनट पर नेदुम्बसेरी हवाई अड्डे पर पहुंचेगा. सिविन जॉनी उच्च शिक्षा के लिए करीब दो हफ्ते पहले ही जर्मनी पहुंचे थे. उनके भाई साल्विन जर्मनी में रहते हैं, जबकि उनकी बहन सिमी आयरलैंड में हैं.
#WATCH | Kochi, Keralam | The mortal remains of Sivin Johny and Anjali, who died in an apartment fire in Bochum, Germany, were brought to Keralam this morning. The mortal remains will be taken to CEA Hospital in Aluva for further formalities. https://t.co/ViPi4GFCzT
— ANI (@ANI) October 23, 2026
अंजलि शीला जॉय जुलाई में नौकरी के सिलसिले में जर्मनी गई थीं. वहां वह एक वेयरहाउस में काम कर रही थीं. वहीं, नोवा साबू, सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर केपी साबू और चेम्बाकापारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पब्लिक हेल्थ नर्स के रूप में काम करने वाली पीएन ज्योति की बेटी थीं. वह 3 जुलाई को जर्मनी गई थीं और वहां पार्ट-टाइम जिम ट्रेनर के तौर पर काम कर रही थीं.
बता दें कि जर्मनी के नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया राज्य के बोखुम शहर में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में पिछले हफ्ते आग लगने की घटना हुई थी. इसकी चपेट में आने से तीन भारतीय नागरिकों की मौत हुई. जर्मनी में भारतीय दूतावास ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि तीनों जर्मनी में पढ़ाई कर रहे थे. जर्मनी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस को शक है कि इमारत की निचली मंजिल पर जानबूझकर आग लगाई गई थी. इसके बाद आग इमारत की लकड़ी की सीढ़ियों तक फैल गई, जो बाहर निकलने का मुख्य रास्ता था और गलियारों में धुआं भर गया था. रिपोर्ट्स में बताया गया कि जर्मन पुलिस ने हत्या के संदेह में उसी इमारत में रहने वाले 41 साल के रोमानियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है. ( इनपुट- IANS)