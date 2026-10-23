/जर्मनी अग्निकांड में जान गंवाने वाले सिविन-अंजलि के शव भारत पहुंचे, आज होगा अंतिम संस्कार

बता दें कि जर्मनी के नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया राज्य के बोखुम शहर में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में पिछले हफ्ते आग लगने की घटना हुई थी. इसकी चपेट में आने से तीन भारतीय नागरिकों की मौत हुई. जर्मनी में भारतीय दूतावास ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि तीनों जर्मनी में पढ़ाई कर रहे थे. जर्मनी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस को शक है कि इमारत की निचली मंजिल पर जानबूझकर आग लगाई गई थी. इसके बाद आग इमारत की लकड़ी की सीढ़ियों तक फैल गई, जो बाहर निकलने का मुख्य रास्ता था और गलियारों में धुआं भर गया था. रिपोर्ट्स में बताया गया कि जर्मन पुलिस ने हत्या के संदेह में उसी इमारत में रहने वाले 41 साल के रोमानियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है. ( इनपुट- IANS)