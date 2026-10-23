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जर्मनी अग्निकांड में जान गंवाने वाले सिविन-अंजलि के शव भारत पहुंचे, आज होगा अंतिम संस्कार

Germany Fire Case: जर्मनी में एक रिहायशी इलाके में आग लगने से 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई. वे कुछ हफ्तों पहले ही पढ़ाई के सिलसिले में जर्मनी पहुंचे थे. घटना के बाद दोनों के शवों को अब भारत वापस लाया जा चुका है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 23, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Oct 23, 2026, 10:30 AM IST
जर्मनी अग्निकांड में जान गंवाने वाले सिविन-अंजलि के शव भारत पहुंचे, आज होगा अंतिम संस्कार

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