इस मुल्क में हैं अजीबो-गरीब कानून, डांस किया तो पहुंच जाएंगे जेल, क्यों इतने सख्त हैं नियम?

Germany News: हर देश में कुछ नियम कानून होते हैं जिसका पालन लोगों को करना पड़ता है. जो इन नियमों को तोड़ता है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाता है. आप सड़क पर चल रहे हों, या फिर कहीं घूमने जाते हों आपके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं. दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो अपने कानून की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहते हैं. ऐसे ही हम आपको बताने जा रहे हैं जर्मनी के उन अजीबो-गरीब कानून के बारे में जो अन्य देशों से हटकर हैं. यहां पर तो डांस करने पर भी रोक लगी है, ऐसा क्यों है जानिए विस्तार के साथ.

इस दिन डांस करना है वर्जित

जर्मनी में गुड फ्राइडे पर डांस करने की मनाही है, यह दिन यहां पर शांत अवकाश की तरह मनाया जाता है. बर्लिन में यह प्रतिबंध सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक है जबकि कई जगहों पर पूरी तरह रोक है. अगर डांस करते हुए कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो ($11,600) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही इस दिन कार धोना, घर बदलना या फिर कोई भी ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है जिससे आवाज हो. हालांकि कहीं-कहीं पर इस नियम का काफी ज्यादा विरोध भी होता है.

लहसुन तोड़ने पर भी रोक

इसके अलावा जर्मनी में रात में जंगल में मशरूम तोड़ना गैरकानूनी माना जाता है. ऐसा करने वालों को सजा भी मिल सकती है. इसके पीछे की वजह ये है कि इससे किसी जंगली जानवरों को कोई भी परेशानी न हो, साथ ही साथ जंगली लहसुन की जड़ें निकालना भी मना है क्योंकि इसका प्रयोग करके जहरीले पौधों को भी भ्रम में डाला जा सकता है.

रेत से नहीं कर सकते खिलवाड़

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर तट पर घूमने जाने वाले सैलानी रेत का महल नहीं बना सकते हैं. यहां पर बच्चे तैर सकते हैं लेकिन महल बनाने की पूरी तरह से मनाही है. इसके अलावा गहरे गड्ढों के खोदने पर भी रोक लगी है. ऐसा कहा जाता है कि रेत की खुदाई और आवाजाही से समुद्र तट का कटाव हो सकता है.

F&Q

सवाल- जर्मनी की राजधानी क्या है?

जवाब- जर्मनी की राजधानी बर्लिन है.

सवाल- गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है?

जवाब- गुड फ्राइडे ईस्टर संडे से पहले पवित्र सप्ताह के दौरान मनाया जाता है.