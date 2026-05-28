Advertisement
trendingNow13230869
Hindi Newsदुनियाआंखों में धूल झोंकी, नाम बदला, हथियार छिपाए...अब सलाखों के पीछे पहुंची जर्मनी की मोस्ट वांटेड महिला; 3 दशकों तक खोजती रही पुलिस

आंखों में धूल झोंकी, नाम बदला, हथियार छिपाए...अब सलाखों के पीछे पहुंची जर्मनी की मोस्ट वांटेड महिला; 3 दशकों तक खोजती रही पुलिस

Daniela Klette: जर्मनी की मोस्ट वांटेड महिला डेनिएला क्लेटे को 13 साल की जेल हुई है. उसे 2024 में बर्लिन में गिरफ्तार किया गया था. क्लेटे पर कई हथियारबंद डकैतियों, किडनैपिंग सहित कई तरह का आरोप था. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 28, 2026, 07:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आंखों में धूल झोंकी, नाम बदला, हथियार छिपाए...अब सलाखों के पीछे पहुंची जर्मनी की मोस्ट वांटेड महिला; 3 दशकों तक खोजती रही पुलिस

Germany News: वो कहते हैं न कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. कोई कितना कानून की नजरों से बचने का प्रयास करे लेकिन वो बच नहीं पाता है. जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. जर्मनी की मोस्ट वांटेड महिला डेनिएला क्लेटे को आखिरकार सजा मिल ही गई, उसे 13 साल की जेल हुई है, ये महिला करीब 3 दशकों तक पुलिस की नजरों से बचती रही, उसे फरवरी 2024 में बर्लिन में गिरफ्तार किया गया था. क्लेटे पर कई हथियारबंद डकैतियों, किडनैपिंग सहित कई तरह का आरोप था, ये  RAF से जुड़ी आखिरी महिला भगोड़ी थी.

वह RAF से जुड़ी आखिरी महिला भगोड़ी थीं, जिसे बाडर-मीनहोफ ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, 14 महीने के भारी सुरक्षा वाले ट्रायल के बाद, वर्डेन रीजनल कोर्ट ने 67 साल की महिला को फिरौती के लिए किडनैपिंग से जुड़ी गंभीर डकैती के छह मामलों में दोषी ठहराया, साथ ही मिलिट्री-ग्रेड हथियार रखने का भी आरोप लगाया. ये अपराध 1999 और 2016 के बीच हुए.

RAF के आधिकारिक रूप से खत्म होने के कई साल बाद, वकीलों का कहना है कि इन डकैतियों का इस्तेमाल बाकी भगोड़ों की अंडरग्राउंड ज़िंदगी को फाइनेंस करने के लिए किया गया था. जज लार्स एंजेल्के ने फैसले के दौरान कहा, “उन्होंने काम बांटकर और बहुत ही साजिश वाले तरीके से लूटपाट की. हालांकि, जब उसे दोषी करार दिया गया तो क्लेट के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जबकि कोर्टरूम में समर्थक विरोध में उतर आए.

Add Zee News as a Preferred Source

पकड़े जाने से पहले क्लेट लगभग दो दशक से बर्लिन के क्रुजबर्ग जिले में एक नकली पहचान के साथ रह रही थी. पुलिस को उसके अपार्टमेंट के अंदर हथियार, नकली पहचान पत्र, विग, सोना और लगभग €240,000 कैश मिले. अधिकारियों को एक नकली बाजूका और सबूत भी मिले, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे लूट की कमाई से जुड़े हैं. वकीलों ने कहा कि क्लेटे ने अपने साथियों बर्कहार्ड गारवेग, 57, और अर्न्स्ट-वोल्कर स्टॉब, 72, के साथ मिलकर कई जर्मन राज्यों में कैश ट्रांसपोर्ट वैन और सुपरमार्केट को निशाना बनाया था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Germany News

Trending news

दफा हो जाओ!: US में भारतीय कपल पर सरेआम नस्लीय हमला, कैमरे में कैद हुई बदसलूकी-Video
viral video
दफा हो जाओ!: US में भारतीय कपल पर सरेआम नस्लीय हमला, कैमरे में कैद हुई बदसलूकी-Video
IMD Alert: 15 राज्यों में अगले 20 घंटे भारी! तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी
weather news
IMD Alert: 15 राज्यों में अगले 20 घंटे भारी! तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी
DK शिवकुमार की बढ़ेगी टेंशन? सिद्धारमैया के इस दांव से नए चेहरे को मिल सकती है कमान!
CM Siddaramaiah
DK शिवकुमार की बढ़ेगी टेंशन? सिद्धारमैया के इस दांव से नए चेहरे को मिल सकती है कमान!
योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
DNA
योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
DNA
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
DNA
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
Punjab news
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
bangladesh
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
Gujarat news
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
West Bengal
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग