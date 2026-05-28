आंखों में धूल झोंकी, नाम बदला, हथियार छिपाए...अब सलाखों के पीछे पहुंची जर्मनी की मोस्ट वांटेड महिला; 3 दशकों तक खोजती रही पुलिस

Germany News: वो कहते हैं न कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. कोई कितना कानून की नजरों से बचने का प्रयास करे लेकिन वो बच नहीं पाता है. जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. जर्मनी की मोस्ट वांटेड महिला डेनिएला क्लेटे को आखिरकार सजा मिल ही गई, उसे 13 साल की जेल हुई है, ये महिला करीब 3 दशकों तक पुलिस की नजरों से बचती रही, उसे फरवरी 2024 में बर्लिन में गिरफ्तार किया गया था. क्लेटे पर कई हथियारबंद डकैतियों, किडनैपिंग सहित कई तरह का आरोप था, ये RAF से जुड़ी आखिरी महिला भगोड़ी थी.

वह RAF से जुड़ी आखिरी महिला भगोड़ी थीं, जिसे बाडर-मीनहोफ ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, 14 महीने के भारी सुरक्षा वाले ट्रायल के बाद, वर्डेन रीजनल कोर्ट ने 67 साल की महिला को फिरौती के लिए किडनैपिंग से जुड़ी गंभीर डकैती के छह मामलों में दोषी ठहराया, साथ ही मिलिट्री-ग्रेड हथियार रखने का भी आरोप लगाया. ये अपराध 1999 और 2016 के बीच हुए.

RAF के आधिकारिक रूप से खत्म होने के कई साल बाद, वकीलों का कहना है कि इन डकैतियों का इस्तेमाल बाकी भगोड़ों की अंडरग्राउंड ज़िंदगी को फाइनेंस करने के लिए किया गया था. जज लार्स एंजेल्के ने फैसले के दौरान कहा, “उन्होंने काम बांटकर और बहुत ही साजिश वाले तरीके से लूटपाट की. हालांकि, जब उसे दोषी करार दिया गया तो क्लेट के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जबकि कोर्टरूम में समर्थक विरोध में उतर आए.

Add Zee News as a Preferred Source

पकड़े जाने से पहले क्लेट लगभग दो दशक से बर्लिन के क्रुजबर्ग जिले में एक नकली पहचान के साथ रह रही थी. पुलिस को उसके अपार्टमेंट के अंदर हथियार, नकली पहचान पत्र, विग, सोना और लगभग €240,000 कैश मिले. अधिकारियों को एक नकली बाजूका और सबूत भी मिले, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे लूट की कमाई से जुड़े हैं. वकीलों ने कहा कि क्लेटे ने अपने साथियों बर्कहार्ड गारवेग, 57, और अर्न्स्ट-वोल्कर स्टॉब, 72, के साथ मिलकर कई जर्मन राज्यों में कैश ट्रांसपोर्ट वैन और सुपरमार्केट को निशाना बनाया था.