साथी जर्मनी ने इजरायल को दिया बड़ा झटका, अब नहीं भेजेगा अपने हथियार, गुस्से में लाल हुए नेतन्याहू

Israel-Hamas War: इजरायल हमास के बीच लगातार जारी जंग को लेकर अब जर्मनी का बयान सामने आया है. जर्मनी ने इजरायल के गाजा पर लगातार जारी हमलों को देखते हुए उसे हथियार सप्लाई करने से मना कर दिया है. जर्मनी ने साफ किया है कि वह यहूदी देश को ऐसे कोई भी हथियार नहीं भेजेगा जिनका इस्तेमाल फिलिस्तीनी इलाके में सैन्य हमले के लिए किया जाएगा.

इजरायल के लिए सस्पेंड की हथियार सप्लाई

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को सरकारी वेबसाइट पर एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि क्योंकि जर्मनी के हथियारों का इस्तेमाल गाजा में हो सकता है इसलिए हथियारों की सप्लाई सस्पेंड कर दी गई है. दरअसल, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट ने फिलिस्तीनी एन्क्लेव की राजधानी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी, जिस पर जर्मनी ने ऐतराज जताया है. इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमास को निरस्त करने, गाजा से सेना हटाने और बंधकों की घर वापसी के व्यापक प्रयास के तहत इस योजना की घोषणा की है. कुछ ही घंटे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि उनका लक्ष्य एन्क्लेव पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण हासिल करना है.

जर्मनी का बयान

इस बीच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि, हालांकि बर्लिन इजरायल के हमास आतंक के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करता है और इजरायली बंधकों की वापसी को प्राथमिकता देता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि नया सैन्य अभियान इन लक्ष्यों को कैसे हासिल करेगा. उन्होंने बयान में कहा,' इन परिस्थितियों में जर्मन सरकार अगली सूचना तक गाजा पट्टी में इस्तेमाल किए जा सकने वाले किसी भी सैन्य उपकरण का निर्यात नहीं करेगी.' उन्होंने आगे कहा कि बर्लिन गाजा में फिलिस्तीनियों की पीड़ा को लेकर बेहद चिंतित है और इस बात पर जोर दिया कि इजरायल के नए हमले के बीच अब यह सुनिश्चित करना बड़ी जिम्मेदारी है कि फिलिस्तीनी नागरिकों को मानवीय सहायता मिले.

नेतन्हायू ने जताई निराशा

संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र में भोजना-पानी की गंभीर स्थिति की चेतावनी दी है और यहूदी राज्य पर मानवीय आपूर्ति के प्रवाह में बाधा डालने का आरोप लगाया है. बर्लिन के इस फैसले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नेतन्याहू ने जर्मन नेता को फोन कर हथियारों के प्रतिबंध के मर्ज के फैसले पर निराशा व्यक्त की. ऑफिस ने शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को 'X पर कहा,' हमास के खिलाफ इजरायल के न्यायपूर्ण युद्ध का समर्थन करने के बदले बर्लिन हथियारों के प्रतिबंध लगाकर हमास के आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है.'

(इनपुट-IANS)

F&Q

जर्मनी ने इजरायल को हथियार सप्लाई क्यों रोकी?

जर्मनी ने इजरायल के गाजा पर हमलों को देखते हुए उसे हथियार सप्लाई करने से मना कर दिया है, क्योंकि जर्मन हथियारों का इस्तेमाल गाजा में हो सकता है.

कौन सी योजना के कारण जर्मनी ने यह फैसला लिया?

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट ने फिलिस्तीनी एन्क्लेव की राजधानी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी थी, जिस पर जर्मनी ने ऐतराज जताया है.