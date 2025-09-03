Trump Tariff: रिश्तों का क्या कहें, दोस्ती अपनी जगह लेकिन... ट्रंप ने 50% टैरिफ का बचाव किया

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए 50 फीसदी टैरिफ को नाजायज नहीं जायज बताया है, अपने लंबे चौड़े भाषण में उन्होंने कहा कि टैरिफ एकदम सही है क्योंकि संबंध एकतरफा चल रहे थे.
Trump defends 50 percent tariff on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को सही बताते हुए भारत पर रिश्ते खराब होने की तोहमत मढ़ने की कोशिश की है. ट्रंप ने अपने फैसले को जायज ठहराने के लिए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध कई दशकों से पूरी तरह से एकतरफा रहे हैं. उन्होंने कहा कि रिश्ते अपनी जगह हैं लेकिन भारत हम पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा था.
फैसले का बचाव
ट्रंप ने एक बार फिर अपने रुख का दृढ़ता से बचाव करते हुए कहा कि नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं. व्हाइट हाउस में भारत पर टैरिफ पर पुनर्विचार के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, ट्रंप ने कहा भारत के साथ व्यापारिक संबंध कई वर्षों से एकतरफ़ा रहे हैं.
उन्होंने दावा किया कि नई दिल्ली वाशिंगटन पर दुनिया के सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है, जिससे व्यापार में असंतुलन पैदा हो रहा है. भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं. लेकिन भारत, कई वर्षों से, एकतरफ़ा रिश्ता निभा रहा है. वे दुनिया में सबसे ज्यादा थे और इसलिए हम भारत के साथ व्यापार नहीं कर रहे थे, लेकिन वे हमारे साथ व्यापार कर रहे थे क्योंकि हम उनसे मूर्खतापूर्ण शुल्क नहीं ले रहे थे. इसलिए उन्होंने जो कुछ भी बनाया, वह देश में भेज दिया. लेकिन हम कुछ भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि वे हम पर 100 प्रतिशत शुल्क लगा रहे थे'.
उन्होंने अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन का उदाहरण दिया और भारत में आयातित मोटरसाइकिलों पर 200 प्रतिशत शुल्क के कारण कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, हार्ले डेविडसन भारत में नहीं बेच सकती थी, क्योंकि मोटरसाइकिल पर 200 प्रतिशत शुल्क था... हार्ले डेविडसन भारत गई और एक मोटरसाइकिल संयंत्र बनाया, और अब उन्हें शुल्क नहीं देना पड़ता है.