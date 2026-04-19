न इलाज मिला, न दफनाने को जमीन... कौन थी 19 साल की गजल मोलन, जिसकी ईरानी एयरस्ट्राइक में हो गई मौत

Iran-US War: इराक में कुर्द पेशमर्गा रैंक की सबसे कम उम्र वाली महिला सदस्य गजल मोलन की मौत हो गई है. वह नॉर्थ इराक में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के ड्रोन हमले में घायल हो गई थीं. स्ट्राइक में घायल हुई 19 साल की गजल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, इलाज मिलने में हुई देरी के चलते उनकी मौत हो गई.

कौन थी गजल मोलन?

गजल की मौत को लेकर कोमाला पार्टी के सेंट्रल कमिटि सेक्रेटेरियट ने कहा,' कॉमरेड गजल मौलाना चापरबाद, जो इस्लामिक रिपब्लिक की ओर से किए गए ड्रोन हमले में घायल हो गई थीं, उन्होंने अस्पताल पहुंचने के बाद गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया और कोमाला और कुर्दिस्तान के शहीदों के काफिले में शामिल हो गईं.' बता दें कि गजल मोलन 19 साल की कुर्द महिला थी, जो कुर्द पेशमर्गा में सबसे कम उम्र की महिला लड़ाकों में से एक बताई जाती थीं. खबरों के मुताबिक उनका संबंध नॉर्थ इराक में एक्टिव कुर्द विपक्षी समूहों से था और वह कोमाला पार्टी से जुड़ी हुई थीं.

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इलाज न मिलने से हुई मौत

14 अप्रैल 2026 को सुरदाश के एक रिहायशी इलाके में ड्रोन हमले में गजल मोलन गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. यह हमला ईरानी सेना द्वारा किया गया था, जिसमें उस जगह को निशाना बनाया गया था, जहां कोमाला पार्टी से जुड़े परिवार रहते थे. गजल और उनके साथ घायल साथी लड़ाकों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज न मिलने के बाद उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर किया गया. वहां पर भी अस्पताल ने उनका इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि कर्मचारी कुर्द सशस्त्र समूह से जुड़े किसी व्यक्ति का इलाज करने पर मुसीबत में पड़ने से डरते थे. इसलिए, वे गजल को एक अन्य अस्पताल, फारुक मेडिकल सेंटर ले गए, लेकिन जब तक वह वहां पहुंची, तब तक उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी.

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मुर्दाघर ने शव लेने से किया मना

मरने के बाद मुर्दाघर के कर्मचारियों ने भी गजल का शव लेने से मना कर दिया. ऐसा इसलिए क्योंकि उनका संबंध वामपंथी पेशमर्गा समूह से था. अब क्योंकि कोई भी संस्था उन्हें लेने को तैयार नहीं थी, इसलिए उनके दोस्तों और साथियों ने सुलेमानियाह की एक लाइब्रेरी में खुद ही उनके शव का अंतिम संस्कार कर दिया. वहां गजल के पति भी मौजूद थे उन्होंने गजल को अंतिम विदाई दी.