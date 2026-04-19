Advertisement
trendingNow13185025
Hindi Newsदुनियान इलाज मिला, न दफनाने को जमीन... कौन थी 19 साल की गजल मोलन, जिसकी ईरानी एयरस्ट्राइक में हो गई मौत

न इलाज मिला, न दफनाने को जमीन... कौन थी 19 साल की गजल मोलन, जिसकी ईरानी एयरस्ट्राइक में हो गई मौत

Kurdish Teen Fighter Ghazal Molan Killed:  कुर्द पेशमर्गा रैंक की सबसे कम उम्र की सदस्य गजल मोलन की ईरानी ड्रोन हमले में मौत हो गई. गजल को चोट लगने पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तुरंत इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 19, 2026, 10:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न इलाज मिला, न दफनाने को जमीन... कौन थी 19 साल की गजल मोलन, जिसकी ईरानी एयरस्ट्राइक में हो गई मौत

Iran-US War: इराक में कुर्द पेशमर्गा रैंक की सबसे कम उम्र वाली महिला सदस्य गजल मोलन की मौत हो गई है. वह नॉर्थ इराक में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के ड्रोन हमले में घायल हो गई थीं. स्ट्राइक में घायल हुई 19 साल की गजल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, इलाज मिलने में हुई देरी के चलते उनकी मौत हो गई. 

कौन थी गजल मोलन? 

गजल की मौत को लेकर कोमाला पार्टी के सेंट्रल कमिटि सेक्रेटेरियट ने कहा,' कॉमरेड गजल मौलाना चापरबाद, जो इस्लामिक रिपब्लिक की ओर से किए गए ड्रोन हमले में घायल हो गई थीं, उन्होंने अस्पताल पहुंचने के बाद गंभीर चोटों  के कारण दम तोड़ दिया और कोमाला और कुर्दिस्तान के शहीदों के काफिले में शामिल हो गईं.' बता दें कि गजल मोलन 19 साल की कुर्द महिला थी, जो कुर्द पेशमर्गा में सबसे कम उम्र की महिला लड़ाकों में से एक बताई जाती थीं. खबरों के मुताबिक उनका संबंध नॉर्थ इराक में एक्टिव कुर्द विपक्षी समूहों से था और वह कोमाला पार्टी से जुड़ी हुई थीं.  

ये भी पढ़ें- 'डील फेल तो पूरा ईरान तबाह कर दूंगा...,' ट्रंप की धमकी ने मचाई खलबली, पश्चिम एशिया में फिर छिड़ेगी खूनी जंग?  

Add Zee News as a Preferred Source

इलाज न मिलने से हुई मौत 

14 अप्रैल 2026 को सुरदाश के एक रिहायशी इलाके में ड्रोन हमले में गजल मोलन गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. यह हमला ईरानी सेना द्वारा किया गया था, जिसमें उस जगह को निशाना बनाया गया था, जहां कोमाला पार्टी से जुड़े परिवार रहते थे. गजल और उनके साथ घायल साथी लड़ाकों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज न मिलने के बाद उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर किया गया. वहां पर भी अस्पताल ने उनका इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि कर्मचारी कुर्द सशस्त्र समूह से जुड़े किसी व्यक्ति का इलाज करने पर मुसीबत में पड़ने से डरते थे. इसलिए, वे गजल को एक अन्य अस्पताल, फारुक मेडिकल सेंटर ले गए, लेकिन जब तक वह वहां पहुंची, तब तक उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी.   

ये भी पढ़ें- अरबों का बजट, लेकिन थाली में एक ही मेन्यू; सबसे बड़े जंगी जहाज में रोज एक जैसा खाना क्यों खाती है सेना?  

 मुर्दाघर ने शव लेने से किया मना

मरने के बाद मुर्दाघर के कर्मचारियों ने भी गजल का शव लेने से मना कर दिया. ऐसा इसलिए क्योंकि उनका संबंध वामपंथी पेशमर्गा समूह से था. अब क्योंकि कोई भी संस्था उन्हें लेने को तैयार नहीं थी, इसलिए उनके दोस्तों और साथियों ने सुलेमानियाह की एक लाइब्रेरी में खुद ही उनके शव का अंतिम संस्कार कर दिया. वहां गजल के पति भी मौजूद थे उन्होंने गजल को अंतिम विदाई दी. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

'शारीरिक जरूरतें भी तो होंगी', TCS में काम करने वाली महिला का महीनों तक हुआ उत्पीड़न
nashik news
'शारीरिक जरूरतें भी तो होंगी', TCS में काम करने वाली महिला का महीनों तक हुआ उत्पीड़न
प्याज खाता हूं दिमाग नहीं... झारग्राम में प्रचार के बीच झालमुरी खाने पहुंचे PM मोदी
West Bengal Election 2026
प्याज खाता हूं दिमाग नहीं... झारग्राम में प्रचार के बीच झालमुरी खाने पहुंचे PM मोदी
जनगणना में बड़ी चूक, अरुणाचल के इलाके को बताया चीनी शहर, सरकार ने क्या दी सफाई?
Arunanchal Pradesh
जनगणना में बड़ी चूक, अरुणाचल के इलाके को बताया चीनी शहर, सरकार ने क्या दी सफाई?
6 महीने मिलेगी 30% कम सैलरी, इस राज्य सरकार ने दिया सरकारी कर्मचारियों को झटका
Himachal Pradesh
6 महीने मिलेगी 30% कम सैलरी, इस राज्य सरकार ने दिया सरकारी कर्मचारियों को झटका
बंगाल में ममता सरकार पर बरसे PM, महिलाओं का हक छीनने का लगाया आरोप
West bengal elections
बंगाल में ममता सरकार पर बरसे PM, महिलाओं का हक छीनने का लगाया आरोप
तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका, आग ने मचाया तांडव, 19 लोगों की मौके पर मौत
Tamil Nadu
तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका, आग ने मचाया तांडव, 19 लोगों की मौके पर मौत
श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 अमेरिकी नागरिक हिरासत में, सैटेलाइट फोन मिलने से हड़कंप
Jammu Kashmir
श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 अमेरिकी नागरिक हिरासत में, सैटेलाइट फोन मिलने से हड़कंप
'अब कभी नहीं आऊंगा', सूरत में रेलवे स्टेशन पर क्यों उमड़ा यात्रियों का सैलाब? VIDEO
Gujarat news
'अब कभी नहीं आऊंगा', सूरत में रेलवे स्टेशन पर क्यों उमड़ा यात्रियों का सैलाब? VIDEO
महिला आरक्षण बिल पास न होने के बाद क्यों अमित शाह ने मांगा था एक घंटा? सामने आई वजह
Women Reservation Bill
महिला आरक्षण बिल पास न होने के बाद क्यों अमित शाह ने मांगा था एक घंटा? सामने आई वजह
पक्ष-विपक्ष की बहस से इतर, आखिर अभी क्यों लाया गया महिला कोटा बिल? FAQs में खुलासा
Women's Quota Bill
पक्ष-विपक्ष की बहस से इतर, आखिर अभी क्यों लाया गया महिला कोटा बिल? FAQs में खुलासा