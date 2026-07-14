/पिंक पुलिस चौकी के सामने तड़पता रहा युवक, 30 मिनट तक नहीं मिली मदद... खून बहने से मौत, पुलिस पर उठे गंभीर सवाल

अदालत न्याय का अंतिम द्वार है, लेकिन पुलिस न्याय की पहली सीढ़ी होती है. जनता का विश्वास तभी मजबूत होता है, जब पुलिस निष्पक्ष होने के साथ साथ संवेदनशील भी हो. लेकिन जब वर्दी के साथ अहंकार जुड़ जाए और वही अहंकार मानवता पर भारी पड़ जाए, तब कानून का सबसे मानवीय चेहरा भी कठोर दिखाई देने लगता है.
ऐसी ही एक तस्वीर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सामने आई. पुलिस चौकी के ठीक सामने 22 साल का एक युवक तड़प तड़पकर दम तोड़ता रहा. वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसे देखते रहे, लेकिन समय रहते उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया गया. सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं है, बल्कि उस संवेदनशीलता का भी है, जिसकी उम्मीद हर नागरिक पुलिस की वर्दी से करता है. हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आप समझेंगे कि पुलिस का कर्तव्य भूलना कैसे एक शख्स की जिंदगी पर भारी पड़ गया.
बीच सड़क पर लहू से सना तड़पता हुआ एक शख्स. सामने खड़ी होकर देखती पुलिस और वीडियो बनान में व्यस्त तमाशबीन लोग.
ये सिर्फ तस्वीरभर नहीं है. ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है. ये कर्तव्यहीनता चीखता बिलखता हुआ साक्ष्य है. ये तस्वीर है गाजियाबाद के बापूधाम इलाके की जहां आधे घंटे की घटना ना मानवता के माथे पर स्याह धब्बा लगा दिया.
हुआ ये था कि दोपहर के करीब तीन बजे ऑटो में सवार कुछ लोग पिंक पुलिस चौकी पहुंचे. सब नशे में थे. उनका आपस मे किराए को लेकर झगड़ा हो गया था. चौकी में मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें पुलिस चौकी जाने के लिए कहा. वे बाहर निकले और आपस में खींचतान करने लगे. राजकुमार नाम का लड़का ऑटो से बाहर निकला और वहीं पुसिस बूथ से कुछ दूर गिर गया. फिर उठा, लड़खड़ाते हुए फिर से महिला पुलिस बूथ पहुंचा और सामने के लोहे के दरवाजे को पीटने लगा.
महिला पुलिसकर्मियों ने गेट नहीं खोला तो उसने शीशे के दरवाजे पर जोर से हाथ मारा. उसका हाथ कट गया. खून बहने लगा. वो सड़क पर गिर गया. गिरकर तड़पने लगा. 25 से 30 मिनट तक ऐसे ही लहूहुलान राजकुमार सड़क पर तड़पता रहा. महिला पुलिसकर्मी उसे तड़पते हुए दूर से देखती रही. लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आई.
महिला पुलिस ने कुछ नहीं किया. पिंक पुलिस बूथ के बगल में मौजूद दुकानदार ने 112 नंबर पर कॉल किया. बाइक पर पुलिस आई. उन पुलिसवालों से कोई ऑटो नहीं रूका. तब जाकर एंबुलेंस बुलाई. एंबुलेंस से राजकुमार को अस्पताल लेकर गई. लेकिन इस 25 से 30 मिनट में खून इतना बह चुका था कि राजकुमार की मौत हो गई. अब पुलिस कह रही है कि सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं.
मतलब पुलिसकर्मियों की लापरवाही की तथ्यगत जांच होगी. होना तो ये चाहिए था कि अगर राजकुमार को जान का डर था तो महिला पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा करती. फिर वो घायल हो गया तो पहले उसे अस्पताल लेकर जाती और ऐसा करने में ना तो महिला या पुलिस होना मायने रखता है और ना ही किसी का शराबी होना.
ये उन महिलापुलिसकर्मियों का कर्तव्य भी था और इंसानी फर्ज भी. लेकिन वे दोनों भूल गईं. नतीजा ये हुआ कि राजकुमार मर गया. उसके परिवारवालों का दुख असहनीय है. वो परेशान हैं. अब उनके सवालों का जवाब कौन देगा. राजकुमार की पत्नी आठ महीने की प्रेग्नेट है. उसके पिता 5 साल से कोमा में है और बड़ा भाई बचपन से अपाहिज़ है. सोचिए इस परिवार का क्या होगा.