ट्रंप के बाद प्रिंसेस डायना... बच्चियों के रेपिस्ट का मुद्दा फिर गर्माया, लंदन वाली पार्टी में क्या हुआ था?

Ghislaine Maxwell and Jeffrey Epstein: अमेरिका में जेफ्री एपस्टीन और घिसलेन मैक्सवेल से जुड़े मामले में नया खुलासा हुआ है. अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने घिसलेन मैक्सवेल के साथ हुई एक अहम इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट जारी की है, जिसमें उसने न सिर्फ एपस्टीन और प्रिंसेस डायना का जिक्र किया बल्कि कई बड़े नामों पर लगे आरोपों से भी इनकार किया. इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद अब DOJ की भूमिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

प्रिंसेस डायना को लेकर क्या कहा?

इंटरव्यू में मैक्सवेल ने दावा किया कि जेफ्री एपस्टीन लंदन में रहा करता था और वहां उसकी जान-पहचान बड़े लोगों से भी थी, जिनमें प्रिंसेस डायना की करीबी दोस्त रोसा मोंकटन और उनके पति पत्रकार डोमिनिक लॉसन शामिल थे. उसने कहा कि एप्स्टीन शायद रोसा के किसी लंदन वाले प्रोग्राम में शामिल हुआ था, जहां वह प्रिंसेस डायना से मिला या उनके साथ बैठा होगा. उसने यहां तक अटकलें लगाईं कि शायद डायना को एप्स्टीन के साथ डेट पर सेट करने की कोशिश हुई हो. हालांकि मैक्सवेल ने जो टाइम बताया वह गलत साबित हुआ, क्योंकि वह कहती है यह घटना 2000 के शुरुआती सालों में हुई, जबकि डायना का निधन 1997 में हो गया था.

बिल क्लिंटन, एलन मस्क और प्रिंस एंड्रयू को लेकर क्या कहा?

मैक्सवेल ने साफ कहा कि उसने एपस्टीन को ब्रिटिश शाही परिवार से कभी नहीं मिलवाया. उसने यह भी कहा कि उसने कभी डोनाल्ड ट्रंप को गलत बर्ताव करते नहीं देखा और उन्हें जेंटलमैन बताया. एपस्टीन की क्लाइंट लिस्ट या ब्लैकमेलिंग स्कीम के बारे में भी उसने किसी जानकारी से इनकार किया. बिल क्लिंटन, एलन मस्क और प्रिंस एंड्रयू जैसे बड़े नामों पर भी उसने किसी गलत काम का आरोप खारिज किया. एप्स्टीन की मौत, जिसे आत्महत्या बताया गया, उस पर भी मैक्सवेल ने शक जताया और कहा कि यह जेल में हिंसा का नतीजा हो सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर क्यों उठ रहे सवाल

इस इंटरव्यू को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं. क्योंकि पूर्व अमेरिकी अभियोजक डेव एरनबर्ग ने CNN पर कहा कि यह सब राष्ट्रपति ट्रंप को बचाने के लिए हो सकता है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर DOJ के डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश, जो पहले ट्रंप के वकील रह चुके हैं, को यह इंटरव्यू क्यों लेना पड़ा? एरनबर्ग ने कहा कि यह संभव है कि मैक्सवेल को सीमित इम्युनिटी और भविष्य में कोई गुप्त माफी देने के बदले उससे ट्रंप को क्लीन चिट दिलवाई जा रही हो. उनका कहना था,'ट्रंप नहीं चाहते कि उनका नाम एप्स्टीन से जरा भी जुड़ा दिखे.'