एक रात में छिन गई खुशियां, अचानक 'सिटी' छोड़कर भाग गए लोग, सालों से क्यों वीरान पड़ा है ये शहर?

Ghost Town: अपने भूत बंगले के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, भूतों की हवेली के बारे में भी लोग बताते हैं. हालांकि दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके एक पूरे शहर को भूतिया शहर के रूप में जानते हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 15, 2025, 07:13 PM IST
एक रात में छिन गई खुशियां, अचानक 'सिटी' छोड़कर भाग गए लोग, सालों से क्यों वीरान पड़ा है ये शहर?

Ghost City: आपने भूतों की कई रहस्यमयी कहानियां सुनी होंगी, कुछ लोगों का कहना है कि भूत होते हैं जबकि कुछ का मानना है कि ये केवल भ्रम है, भूत-प्रेत से जुड़ी कई फिल्में भी समय-समय पर आती रहती हैं. इसी बीच हम आपको बताने चल रहे हैं एक ऐसे शहर के बारे में जिसे भूतहा शहर के रूप में जाना जाता है. कभी यह शहर हंसते-खेलते हुए आबाद था लेकिन समय के बदलते हुए कालचक्र में ये 50 सालों से वीरान पड़ा है. यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि लोग रातों-रात शहर छोड़कर भाग गए. 

तहस-नहस हो गई स्थिति
इस शहर का नाम है वरोशा जो साइप्रस में स्थित है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक जमाने में इस शहर में 40 हजार से ज्यादा लोग रहते थे. यहां पर होटल, रेस्टोरेंट, बीच, अस्पताल, स्कूल, मार्केट, रोड सब कुछ हुआ करते थे. जुलाई 1974 में तुर्की सेना ने साइप्रस के इस शहर पर हमला कर दिया. इस हमले के बाद इस शहर की स्थिति तहस-नहस हो गई.

हुआ था हमला
दरअसल, ग्रीस में राष्ट्रवादियों के तख्तापलट का समर्थन करने के लिए तुर्की की सरकार साइप्रस से काफी ज्यादा नाराज थी ऐसे में साइप्रस से बदला लेने के लिए वरोशा पर उसने हमला कर दिया, तुर्की की सेना ने साइप्रस के नागरिक ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. तुर्की के हाथों मरने के डर की वजह से शहर के 40 हजार लोगों ने रातों-रात पूरा शहर खाली कर दिया. लोगों के शहर छोड़ने के पीछे एक अफवाह ने भी बड़ा हाथ निभाया. अफवाह फैली कि वरोशा में एक भूत है, जो एक-एक करके लोगों को मार रहा है. 

खंडहर में तब्दील हो रही हैं इमारतें
यहां से भागे लोग आस-पास के कस्बों और शहरों में सुरक्षा की तलाश में थे, उम्मीद करते थे कि संघर्ष जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर कभी वो वापस नहीं लौटे. आलम ऐसा हुआ कि इस हमले के बाद साइप्रस दो हिस्सों में बट गया, दक्षिणी भाग को ग्रीक साइप्रस कहा जाने लगा और उत्तरी भाग तुर्की के नियंत्रण में आ गया और इसे तुर्की साइप्रस कहा जाने लगा. अब यहां पर बनीं इमारतें, होटल और रेस्टोरेंट धीरे-धीरे खंडहर में तब्दील होने लगे हैं.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन.

Ghost City

