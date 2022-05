Russia Ukraine War: 'Kyiv के भूत' की कहानी कितनी सच? सामने आई चौंकाने वाली हकीकत

Ghost of Kyiv Truth: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में कई बार 'कीव के भूत' (Ghost of Kyiv) की चर्चा हो चुकी है. 'कीव के भूत' को लेकर यहां तक कहा गया कि यह यूक्रेनी शक्ति रूसी सैनिकों के लिए बुरे सपने की तरह है. कई तरह की रिपोर्ट सामने आने के बाद आखिरकार यूक्रेन के अधिकारियों को इसपर बयान जारी करना पड़ा है. आइये आपको बताते हैं यूक्रेनी अधिकारियों ने 'कीव के भूत' के बारे में क्या खुलासा किया है.

यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक 'कीव का भूत' लोगों की मनगढ़ंत कहानियों की उपज है. बयान में कहा गया है कि यह सिर्फ काल्पनिक करेक्टर है. यूक्रेन की एयरफोर्स कमांड ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि हम यूक्रेन के लोगों से अपील करते हैं कि गलत सूचनाएं प्रसारित न करें. साथ ही लिखा कि किसी भी सूचना को शेयर करने से पहले इसके सोर्स के बारे में पुष्टि करें. पोस्ट में आगे लिखा था कि 'द घोस्ट ऑफ कीव' एक सुपरहीरो है और इस कैरेक्टर को यूक्रेनियों ने गढ़ा है.

The information about the death of the The Ghost of #Kyiv is incorrect. The #GhostOfKyiv is alive, it embodies the collective spirit of the highly qualified pilots of the Tactical Aviation Brigade who are successfully defending #Kyiv and the region.

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) May 1, 2022