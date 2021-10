संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इस देश ने फाड़ी UNHRC की रिपोर्ट, कहा- इसकी सही जगह कूड़ेदान में

नई दिल्ली: इजरायल के राजदूत गिलाद एर्दन (Gilad Erdan) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के मंच पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) की एनुअल रिपोर्ट फाड़ दी. एर्दन ने रिपोर्ट फाड़ते हुए कहा, इसकी सही जगह कूड़ेदान में है, इसका कोई उपयोग नहीं है. गिलाद एर्दन ने UNHRC की एनुअल रिपोर्ट को पक्षपाती बताया.

इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने UNGA में एक बैठक बुलाई थी. बैठक में अध्यक्ष मिशेल बाचेलेट ने सभी सदस्य देशों के सामने एनुआल रिपोर्ट पेश की. इस रिपोर्ट में गाजा पर इजरायल के कब्जे के बाद गठित की गई एक जांच समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पेश की गई. इस रिपोर्ट में 67 बच्चों, 40 महिलाओं और 16 बुजुर्गों सहित 260 फिलिस्तीनियों की मौत का दावा किया गया है. यूएनएचआरसी की रिपोर्ट में गाजा पर क्रूर हमलों के लिए इजरायल की निंदा की गई.

इसके बाद इजरायल के राजदूत गिलाद एर्दन (Gilad Erdan) ने महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी स्थापना के बाद से मानवाधिकार परिषद ने दुनिया के अन्य सभी देशों के खिलाफ 142 की तुलना में 95 बार इजरायल की निंदा की है. इससे साफ जाहिर होता है परिषद निष्पक्ष नहीं है. इस रिपोर्ट के जरिए UNHRC का पूर्वाग्रह एक बार फिर साबित होता है. इतना कहते ही उन्होंने रिपोर्ट फाड़ दी और अपना संबोधन खत्म कर दिया.

Today, I addressed the @UN General Assembly and spoke out against the baseless, one-sided, and outright false accusations from the Human Rights Council's annual report. 1/8 pic.twitter.com/b4YIv2jGaK — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 29, 2021