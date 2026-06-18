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बेहद क्यूट हैं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी की बेटी, G7 समिट में दिखी पहली झलक!

इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा. इस बात वायरल होने की वजह मेलोनी नहीं, बल्कि उनकी बेटी जिनेव्रा हैं. 8 साल की जिनेव्रा की क्यूटनेस पर सोशल मीडिया फिदा हो गया है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 18, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:43 AM IST
बेहद क्यूट हैं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी की बेटी, G7 समिट में दिखी पहली झलक!

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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