बेहद क्यूट हैं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी की बेटी, G7 समिट में दिखी पहली झलक!

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी G7 समिट के दौरान सुर्खियों में रहीं. अलग-अलग राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा जाती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सेल्फी ने तो रिकॉर्ड ही बना डाला. इस बार G7 समिट में मेलोनी के साथ आई उनकी बेटी जिनेव्रा ने सबका ध्यान खींचा. मां मेलोनी के साथ साए की तरह रही 8 साल की जिनेव्रा की क्यूटनेस पर सब फिदा रहे.
G7 समिट के दौरान की तस्वीरें और वीडियो में मेलोनी से ज्यादा जिनेव्रा ने छायी रहीं. जिनेव्रा यूं तो ज्यादा नहीं दिखतीं, लेकिन अक्सर बड़े वैश्विक मंचों पर जाते समय मेलोनी अपनी बेटी को साथ ले जाती हैं. वे बेटी को अपने लिए लकी चार्म बताती हैं. G7 समिट में शिरकत करने पहुंचीं मेलोनी का एक वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में मेलोनी अपने प्लेन से उतरती हैं. इस दौरान वे बेटी का हाथ थामे रहती हैं. बेटी उनके पीछे-पीछे सीढ़ियों से उतरती हैं. इस दौरान ऐसा लगता है कि मेलोनी बेटी को कैमरे की नजर से बचाना चाह रही हों. प्लेन से उतरकर मेलोनी अगवानी करने आए नेताओं से हैंडशेक करती हैं. इस दौरान भी वे बेटी का हाथ पकड़ कर उसे अपने पीछे ही रखती हैं. वहां मौजूद लोग जिनेव्रा से बात करते हैं. जिनेव्रा की क्यूट मुस्कान ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया.
Italy’s PM Brings Family Moment to France as Child Avoids the Spotlight
Even on the world stage, political leaders face everyday parenting moments as Giorgia Meloni’s child shows no interest in the cameras during an official trip #WashingtonEye pic.twitter.com/xeGFkU6Pso
— Washington Eye (@washington_EY) June 17, 2026
मेलोनी अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक मंचों से दूर ही रखती हैं. पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ में वो बहुत बेहतर तालमेल बैठाते हुए अपने देश को लीड कर रही हैं. बेटी जिनेव्रा के साथ वो जिस तरह वीडियो में दिख रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि वो बहुत केयरिंग हैं. विदेश दौरों में वो बेटी को साथ जरूर ले जाती हैं. सोशल मीडिया पर जी-7 समिट में पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. यूजर्स जिनेव्रा की मासूमियत के कायल हैं.
जॉर्जिया मेलोनी की पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बॉन्डिंग और भी अच्छी रहती है. हाल ही में पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी दी थी. इस दौरान जॉर्जिया ने एक छोटा सा वीडियो बनया जो इंटरनेट की नई सनसनी बन गया था. कुछ ही घंटों में उस वीडियो ने मिलियंस में व्यूज बटोर लिए थे.