बेहद क्यूट हैं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी की बेटी, G7 समिट में दिखी पहली झलक!

G7 समिट के दौरान की तस्वीरें और वीडियो में मेलोनी से ज्यादा जिनेव्रा ने छायी रहीं. जिनेव्रा यूं तो ज्यादा नहीं दिखतीं, लेकिन अक्सर बड़े वैश्विक मंचों पर जाते समय मेलोनी अपनी बेटी को साथ ले जाती हैं. वे बेटी को अपने लिए लकी चार्म बताती हैं. G7 समिट में शिरकत करने पहुंचीं मेलोनी का एक वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में मेलोनी अपने प्लेन से उतरती हैं. इस दौरान वे बेटी का हाथ थामे रहती हैं. बेटी उनके पीछे-पीछे सीढ़ियों से उतरती हैं. इस दौरान ऐसा लगता है कि मेलोनी बेटी को कैमरे की नजर से बचाना चाह रही हों. प्लेन से उतरकर मेलोनी अगवानी करने आए नेताओं से हैंडशेक करती हैं. इस दौरान भी वे बेटी का हाथ पकड़ कर उसे अपने पीछे ही रखती हैं. वहां मौजूद लोग जिनेव्रा से बात करते हैं. जिनेव्रा की क्यूट मुस्कान ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया.