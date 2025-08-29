इटली में बड़ा स्कैंडल, एडल्ट साइट पर दिखी पीेएम जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें, देश में मचा हड़कंप

Georgia Meloni Scandal: इटली में इन दिनों एक बड़ा स्कैंडल चल रहा है, जिसमें महिला राजनेताओं को टारगेट किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी इस स्कैंडल का शिकार हुई हैं. उनके साथ कई बड़ी नेताओं को भी इसका निशाना बनाया गया है. उनकी ओरिजनल तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें अश्लील बनाया जा रहा है. यहां तक की उन्हें एडल्ट साइट पर भी पब्लिश किया जा रहा है. मामले को लेकर कई महिला नेताओं ने शिकायत भी दर्ज की है.

एडल्ट साइट पर महिला राजनेताओं की तस्वीरें

'गार्जियन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला राजनेताओं की ये तस्वीरें 'Phica'नाम के एक एडल्ट प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई हैं. यहां पर पब्लिश की गई तस्वीरें रैली और इंटरव्यू जैसे पब्लिक सोर्स समेत नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स से ली गई हैं. बाद में इन तस्वीरों को एडिट कर इन्हें एडल्ट साइट पर पोस्ट किया गया. इस वेबसाइट में 4,000 से अधित फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं. आरोपियों ने महिला नेताओं की फोटोज में अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था.

पीएम के साथ कई महिलाएं प्रभावित

रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मेलोनी के अलावा उनकी बहन आरियाना भी इस बड़े स्कैंडल का शिकार हुई हैं. एडल्ट साइट पर उनकी भी कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं. उनके अलावा इतालवी एक्ट्रेस सी एंकोरा डोमानी, पाओला कोर्टलेसी और इन्फ्लूएंसर शियारा फैराग्नी की तस्वीरें भी शामिल है. एडल्ट साइट पर तस्वीरें पोस्ट करने को लेकर सबसे पहले पीडी पार्टी की राजनेता वेलेरिया कैंपाग्ना ने शिकायत की थी.

घटना को लेकर फूटा गुस्सा

वेलेरिया कैंपाग्ना ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि वह इस घटना से बेहद निराश हैं. उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला कि बिना उनकी अनुमति के तस्वीरें पोस्ट की गई हैं तो उन्होंने शांत न बैठने का मन बना लिया. वेलेरिया कैंपाग्ना ने अपनी पोस्ट में लिखा,' 'सिर्फ स्विमसूट में ही नहीं बल्कि इनमें मेरे सार्वजनिक और निजी जीवन के तस्वीरें भी शामिल थीं. इनके नीचे बेहद भद्दे और हिंसक कमेंट्स थे. मैं चुप नहीं बैठ सकती, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है. यह हम सभी के बारे में है. यह स्वतंत्र रहने, बगैर किसी डर के रहने और सम्मानित होने का अधिकार है.



