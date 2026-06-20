Georgia Meloni: कभी वैश्विक राजनीति के दो सबसे बड़े पोस्टर बॉय और पक्के दोस्त माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के रिश्ते अब पूरी तरह से दुश्मनी और तल्खी की कगार पर पहुंच चुके हैं. फ्रांस के एवियन (Evian) में हुए G7 शिखर सम्मेलन के ठीक बाद यह दरार एक सार्वजनिक वाक युद्ध में तब्दील हो गई है. बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इतालवी टीवी चैनल 'La7' को दिए इंटरव्यू में यह दावा कर दिया कि मेलोनी शिखर सम्मेलन के दौरान उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं.
ट्रंप के इस तंजभरे बयान ने इटली के स्वाभिमान को इस कदर आहत किया कि रोम से लेकर वाशिंगटन तक सियासी हड़कंप मच गया. जियोर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक आक्रामक वीडियो जारी कर ट्रंप के दावों को पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठा करार दिया. मेलोनी ने सीधे कैमरे में देखते हुए तीखे लहजे में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह बनावटी हैं. मैं हैरान हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही सहयोगियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं. लेकिन वह एक बात अच्छी तरह याद रखें कि इटली और मैं कभी भीख नहीं मांगते. बात इतनी बढ़ गई कि इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने इसे पूरे देश का अपमान बताते हुए अपना निर्धारित अमेरिका दौरा ही रद्द कर दिया.
आज भले ही दोनों नेताओं के बीच लात-घूंसे जैसी जुबानी जंग चल रही हो, लेकिन डेढ़ साल पहले हालात बिल्कुल अलग थे. जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तब पूरे यूरोपीय संघ (EU) से केवल एक ही राष्ट्रप्रमुख को आधिकारिक निमंत्रण भेजा गया था और वह थीं इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी. मेलोनी को यूरोप और वाशिंगटन के बीच एक मजबूत ब्रिज (सेतु) के रूप में देखा जा रहा था और दोनों के वैचारिक सुर पूरी तरह मिलते थे.
तो फिर महज 18 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि सबसे खास दोस्त सबसे बड़े दुश्मन बन गए? कूटनीतिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसकी स्क्रिप्ट अप्रैल 2026 में लिखी जानी शुरू हुई थी, जब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और ईरान युद्ध को लेकर दोनों के विचार पूरी तरह अलग हो गए.
पोप बनाम ट्रंप विवाद: इस साल अप्रैल में जब ईसाई धर्मगुरु पोप लियो XIV (Pope Leo XIV) ने ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियानों और युद्ध की तीखी निंदा की, तो ट्रंप भड़क गए. ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोप को विदेश नीति में बेहद कमजोर और बेकार बता दिया. मेलोनी, जिनके लिए वेटिकन और कैथोलिक पहचान उनकी राजनीति का मुख्य हिस्सा है, उन्होंने ट्रंप के इस हमले को अस्वीकार्य करार दिया.
यूक्रेन और ईरान पर अलग राह: ट्रंप ने मेलोनी के इस स्टैंड पर पलटवार करते हुए एक अखबार को कहा था कि मुझे लगा था मेलोनी साहसी हैं, लेकिन मैं गलत था. ट्रंप ने इटली पर ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और नाटो (NATO) की मदद न करने का आरोप लगाया और यहां तक कि इटली से अमेरिकी सैनिक हटाने की धमकी दे डाली.
इसके अलावा यूक्रेन युद्ध को लेकर भी इटली के मजबूत स्टैंड से ट्रंप खफा थे. मेलोनी ने ट्रंप पर तंज कसते हुए यह भी कह दिया कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ट्रंप जितना आक्रामक रुख अपने पश्चिमी सहयोगियों (जैसे इटली) के प्रति दिखाते हैं, वैसा दृढ़ संकल्प वे पश्चिमी देशों के असली दुश्मनों के खिलाफ नहीं दिखा पाते, जिनके साथ वे हमेशा बहुत सौहार्दपूर्ण रहते हैं. इस संग्राम ने साबित कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही दुश्मन.