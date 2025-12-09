Crime News: अफगानी शरणार्थियों ने पार्क से लड़की को घसीटकर किया रेप, रो-रोकर मांगती रही मदद, कोई नहीं रुका; वकील बोल- वीडियो बाहर आया तो दंगे हो जाएंगे

Afghan Asylum Seekers Rape UK Girl: ब्रिटेन के वारविकशायर से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. स्कूल में पढ़ने वाली एक 15 साल की लड़की के साथ दो अफगानी शरणार्थियों ने पार्क से घसीटकर रेप किया. लेकिन इंसानियत का सिर तब झुक गया, जब उस लड़की ने राहगीरों से मदद मांगी लेकिन किसी ने रुककर उसकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई.

यह घटना लेमिंगटन स्पा नाम के इलाके में हुई. 17 साल के आरोपी जान जहानजेब और इसरार नियाजल को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह दोनों ही अफगानी शरणार्थी इसी साल 10 मई को छोटी नावों से ब्रिटेन में आए थे.

वकील बोला- वीडियो देख दंगे भड़क सकते हैं

पीड़ित के फोन फुटेज इतने भयानक थे कि लड़के के अपने एक बैरिस्टर ने चेतावनी दी कि अगर यह आम जनता के सामने आया तो इससे दंगे हो सकते हैं.

तीन मिनट के दिल दहला देने वाले वीडियो में लड़की रोती हुई कह रही है कि क्या 'तुम मेरा रेप करना चाहते हो? मुझे जाने दो'. लड़की एक जगह पर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रही थी, जहां से उसे एक गुफानुमा इलाके में ले जाया गया.

मदद की भीख मांगती नजर आई लड़की लेकिन...

वारविक क्राउन कोर्ट में सोमवार को यह वीडियो फुटेज चलाई गई, जिसमें लड़की रोती हुई खुद को दोनों लड़कों से बचाने के लिए मदद मांगती नजर आ रही है. इसके बाद एक वीरान इलाके में लड़की के साथ दोनों ने रेप किया. जैसे-तैसे वह भागने में कामयाब रही और फिर वीडियो क्लिप में अपनी आपबीती बताई.

तीन मिनट की क्लिप में एक महिला रुककर लड़की से पूछती भी है कि क्या वह ठीक है. रोते हुए लड़की कहती है कि वह ठीक नहीं है और वह बार-बार हेल्प-हेल्प पुकारती है. लेकिन इसके बावजूद उस महिला ने कोई दखल नहीं दिया.

कोर्ट ने सुनाई ये सजा

माना जा रहा है कि पुलिस उस महिला राहगीर को ट्रैक करने में नाकाम रही है, इसलिए यह पता नहीं लगा पाई है कि उसने लड़की को बचाने की अपनी कोशिशें क्यों छोड़ दीं.

सजा सुनाते हुए जज सिल्विया डी बर्टोडानो ने कहा,'हालांकि एक समय पर एक महिला को यह पूछते हुए सुना जा सकता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया.' कोर्ट ने जहांजेब को दस साल आठ महीने और नियाजल को नौ साल दस महीने की जेल की सजा सुनाई.