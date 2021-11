ट्रोल्स ने मोटापे को लेकर कही इतनी गंदी बात, इमोशनल कर देगा महिला का जवाब

She was fat-shamed by trolls: अमांडा के मोटापे की बात निकली तो दूर तक गई. चर्चा के दौरान एक महिला ने कहा कि उसे तो मोटापे की वजह से काफी समय तक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. दूसरी महिला ने कहा कि उसे ट्रोल किए जाने के बाद ब्रेस्ट सर्जरी करवानी पड़ी.