Hindi Newsदुनिया

हे भगवान: क्या है सोशल मीडिया ट्रेंड 'क्रोमिंग'? जिसके चक्‍कर में घुट-घुटकर मर गई 13 साल की बेटी, पिता ने फिर ऐसा किया हर कोई कर रहा गर्व

What Is Chroming: आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रेंड्स तेजी से फैलते हैं, जो मजेदार तो बहुत ही लगते हैं लेकिन इन्हीं ट्रेंड से लोगों की जान भी जा रही है. यही हुआ 13 साल की बेटी टिएगन जार्मन के साथ. जिसकी दर्दनाक मौत हो गई. परिवार का कहना है कि यह घटना सोशल मीडिया का खतरनाक ट्रेंड 'क्रोमिंग' की वजह से हुई है. आइए जानते हैं पिता ने क्या बताया सच. क्या है सोशल मीडिया का खतरनाक ट्रेंड 'क्रोमिंग'.

 

 

Dec 09, 2025, 11:43 AM IST
फोटो साभार- AI(ग्रोक)
फोटो साभार- AI(ग्रोक)

Schoolgirl 13 died taking part in dangerous social media trend:  एक पिता का दिल तब टूट गया जब उनकी 13 साल की बेटी टाइगन जर्मन इस साल 6 मार्च को लीसेस्टरशायर के थर्मास्टन में अपने बेडरूम में बेहोश मिली थी. दुखी पिता ने सोशल मीडिया के खतरों के बारे में चेतावनी देते हुए बताया कि उसकी टीनएज बेटी एक खतरनाक ट्रेंड में 'क्रोमिंग' की वजह से मर गई. डेलीमेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, लीसेस्टरशायर के थर्मास्टन में 6 मार्च को 13 साल की टाइगन जर्मन अपने बेडरूम में बेहोश मिली. इमरजेंसी सर्विस ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मौके पर ही मौत हो गई. परिवार का कहना है कि यह 'क्रोमिंग' नाम के ऑनलाइन ट्रेंड की वजह से हुआ. अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है 

क्या है सोशल मीडिया का खतरनाक ट्रेंड 'क्रोमिंग'?
क्रोमिंग एक खतरनाक सोशल मीडिया ट्रेंड है, जिसमें लोग घर में रखे आम सामान की जहरीली गैस को नाक से या मुंह से सांस में लेते हैं ताकि 10-15 सेकंड का नशा या चक्कर जैसा मजा आए.
लोग क्या-क्या इस्तेमाल करते हैं?
डियोडरेंट स्प्रे (सबसे ज्यादा)
पेंट के स्प्रे
नेल पॉलिश रिमूवर
गोंद (फेविकॉल जैसी)
पेट्रोल, लाइटर गैस, मार्कर की स्मेल

 'क्रोमिंग' क्यों करते हैं?
टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखकर बच्चे और टीनएजर्स सोचते हैं कि “ये तो बस मजा है, 2 सेकंड का नशा है, कुछ नहीं होगा. लेकिन ये गैस सीधे दिमाग और दिल पर अटैक करती है.

 'क्रोमिंग' से क्या हो सकता है?
चक्कर आना, बेहोशी
दिल का दौरा पड़ना
सांस रुक जाना
तुरंत मौत भी हो सकती है (जैसे 13 साल की टिएगन के साथ हुआ)

पहली बार में भी इंसान मर सकता है, कोई दूसरा मौका नहीं मिलता. इसे दूसरा नाम से भी जानते हैं जैसे हफिंग (Huffing), स्निफिंग (Sniffing) डस्टिंग (Dusting).

सौतेले पिता ने बेटी के लिए क्या बताया? 
टाइगन के सौतेले पिता रॉब हॉपकिन ने बताया, "हमें पक्का नहीं पता कि उसने पहले यह कोशिश की थी या नहीं, क्योंकि इसका पता लगाना मुश्किल है. लेकिन उस दिन उसने कम से कम एक कैन डियोड्रेंट इस्तेमाल किया." 'टाइगन कैसी लड़की थी? इस पर पिता ने बताया कि टाइगन एक प्यारी और हंसमुख लड़की थी, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी. उसे अपने पालतू जानवरों दो कुत्तों और एक बिल्ली से खास लगाव था. अपनी बेस्ट फ्रेंड टेगन के साथ वीकेंड बिताना उसे अच्छा लगता था. नकली पलकें लगाना और शाम को सूरज डूबते देखना उसका फेवरेट था. वह अपनी मां सोनिया की तरह हॉस्पिटल में काम करना या एक्ट्रेस बनना चाहती थी.

पिता ने क्या बताया?
उसके पिता पॉल जर्मन ने कहा, "वह अब तक की सबसे प्यारी और हिम्मत वाली लड़की थी. वह मिलनसार थी, मजेदार थी और उसकी हंसी से पूरा कमरा रोशन हो जाता था." टाइगन अपने पिता को 'पूकी' कहती थी और किचन में मदद करना पसंद करती थी. पिता बताते हैं, "हर शाम काम से लौटकर मैं पूछता था कि आज डिनर क्या है? वह कहती, 'डैड, बटर चिकन बनाएं.' हम साथ मिलकर बनाते थे." मौत के बाद परिवार की जिंदगी बदल गई. उसके तीन भाई-बहन ब्रोगन (24), कैलम (17) और अलीशा (18) हैं, साथ ही चार सौतेले भाई-बहन. सब सदमे में हैं.

परिवार की चेतावनी और मांग
दुखी परिवार अब सोशल मीडिया के खतरों पर जागरूकता फैला रहा है. रॉब हॉपकिन कहते हैं, "गुस्सा आना मुश्किल है क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं. लेकिन सोशल मीडिया साइट्स को ऐसे ट्रेंड्स पर सख्ती करनी चाहिए. वे पोर्न जैसे कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो जानलेवा ट्रेंड्स क्यों नहीं?" अलीशा ने Change.org पर एक पिटीशन शुरू की है, जिसका टाइटल है 'सॉल्वेंट प्रोडक्ट्स पर चेतावनी लागू करें और जोखिमों के बारे में बताएं'. वे चाहते हैं कि डियोड्रेंट जैसे प्रोडक्ट्स पर साफ चेतावनी लेबल लगें, खासकर सांस में लेने के खतरे पर. साथ ही, स्कूलों में सोशल मीडिया ट्रेंड्स जैसे क्रोमिंग, ब्लैक-आउट चैलेंज के जोखिम पढ़ाए जाएं.

माता-पिता क्या करें?
मिस्टर हॉपकिन कहते हैं, "हम चाहते हैं कि यह सब्जेक्ट स्कूलों में जरूरी हो, न कि नजरअंदाज किया जाए."यह घटना हमें याद दिलाती है कि सोशल मीडिया मजा तो देता है, लेकिन बिना सोचे ट्रेंड फॉलो करना जानलेवा हो सकता है. माता-पिता को बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए और उनकी ऑनलाइन दुनिया पर नजर रखनी चाहिए. अगर आपका बच्चा अकेले ज्यादा समय बिताता है, तो सतर्क रहें. ऐसे ट्रेंड्स से दूर रहकर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 वर्षों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.

#SocialMedia

