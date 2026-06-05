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Hindi Newsदुनियागर्लफ्रेंड से झगड़ा और जलकर खाक हो गए 87 लोग! सिरफिरे आशिक की वो खौफनाक करतूत, जिससे दहल उठी दुनिया

गर्लफ्रेंड से झगड़ा और जलकर खाक हो गए 87 लोग! सिरफिरे आशिक की वो खौफनाक करतूत, जिससे दहल उठी दुनिया

अपनी गर्लफ्रेंड से मामूली झगड़ा... कैसे बन गया 87 लोगों की मौत का खौफनाक हादसा? एक सिरफिरे आशिक की सनक ने पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया, जिससे दुनिया भर में सनसनी फैल गई. जानिए इस दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी कहानी.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 05, 2026, 07:51 AM IST
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सिरफिरे आशिक की वो खौफनाक करतूत, जिससे दहल उठी दुनिया (AI- Image)
सिरफिरे आशिक की वो खौफनाक करतूत, जिससे दहल उठी दुनिया (AI- Image)

इस साल देश की राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में 5 जून तक कुल 65 लोगों की मौत हो चुकी है. ये तो दुर्घटनाएं थी जहां कहीं प्रशासन की बड़ी चूक थी या तो होटल की लापरवाही. वहीं हम एक ऐसे अग्निकांड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसमें एक सनकी आशिक ने अपनी गर्लफ्रैंड से झगड़ा करने के बाद जान बूझकर पूरा क्लब ही फूंक दिया था. इस बड़े अग्निकांड में कुल 87 लोगों की मौत हो गई थी. ये मामला अब से 36 साल पुराना है जब 1990 में न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स इलाके में एक शख्स ने इस बड़े अग्निकांड को अंजाम दिया था.

न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 1990 में इस भयानक अग्निकांड को बीते तीन दशकों में सबसे भीषण आग लगने की घटनाओं में से एक था. न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स इलाके में 'हैप्पी लैंड सोशल क्लब' नामक एक अवैध नाइटक्लब चलता था जिसे तत्कालीन सरकार ने 16 महीने पहले ही बंद करने का आदेश दे दिया था. इस अग्निकांड में कुल 87 लोगों की जान चली गई थी. यह अग्निकांड उस समय न्यूयॉर्क के सबसे बड़े अग्निकांड में गिना गया था. इस क्लब में तब न तो स्प्रिंकलर सिस्टम था, न आपातकालीन निकास की व्यवस्था थी और न ही पर्याप्त फायर अलार्म थे.

क्यों जला दिया नाइट क्लब?

नाइट क्लब में लगी आग की जब जांच की गई तो पता चला इस हादसे के पीछे जूलियो गोंजालेज नामक सिरफिरे आशिक का था, जो क्यूबा से शरणार्थी के रूप में अमेरिका आया था. आग लगने की इस भयानक घटना से कुछ समय पहले उसने अपनी प्रेमिका से झगड़ा किया था. उसकी प्रेमिका उसी नाइट क्लब में कोट चेकिंग का काम करती थी और नौकरी छोड़ने को लेकर दोनों के बीच बहस हुई. प्रेमिका से हो रहे विवाद के बाद रात करीब तीन बजे सुरक्षा कर्मियों ने गोंजालेज को क्लब से बाहर निकाल दिया. इस घटना से उसने खुद को अपमानित महसूस किया और बदला लेने का फैसला किया.

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सिरफिरे आशिक ने बदला लेने के लिए उठाया खतरनाक कदम

अपमानित हो कर क्लब से निकाले जाने के बाद गोंजालेज पास के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा और एक कंटेनर में थोड़ी मात्रा में पेट्रोल भरवाया. लगभग आधे घंटे बाद वह दोबारा क्लब के बाहर लौटा. उसने सीढ़ियों के निचले हिस्से में पेट्रोल छिड़का और वहां पर आग लगा दी. इसके बाद वो अपने घर लौट गया. इधर नाइट क्लब में आग ने कुछ ही मिनटों में नाइट क्लब में एंट्री करने वाले मेन गेट को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते घना धुआं पूरे क्लब में फैल गया. 

16 महीने पहले प्रशासन दिया था बंद करने का आदेश

इस भयंकर त्रासदी के 16 महीने पहले 1989 में ही  प्रशासन ने आग से जुड़ी खामियों और भवन नियमों के उल्लंघन की वजह से उस अवैध नाइट क्लब को बंद करने का आदेश दे दिया था. इसके बावजूद भी वहां पर होने वाली गतिविधियां जारी रहीं. इस जर्जर इमारत की दूसरे फ्लोर पर स्थित इस क्लब में उस रात बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिनमें अधिकांश होंडुरास मूल के प्रवासी थे जो कार्निवल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे.

अमेरिका की सबसे बड़ी सामूहिक हत्याओं में से एक 

इस घटना को अमेरिकी इतिहास की सबसे भयावह सामूहिक हत्याओं में से एक माना जाता है. आग लगने के बाद नाइट क्लब में मौजूद अधिकांश लोगों की मौत आग से नहीं, बल्कि धुएं में दम घुटने की वजह से हुई थी. इस अग्निकांड में नाइट क्लब में मौजूद महज 6 लोग ही जिंदा बचे थे, जिनमें गोंजालेज की प्रेमिका भी शामिल थी. उसी ने पुलिस को दोनों के बीच हुए झगड़े की जानकारी दी. जब पुलिस गोंजालेज के घर पहुंची तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. पूछताछ के दौरान उसने कहा कि गुस्से में आकर उसने आग लगाई थी.

सनकी आशिक को हुई उम्रकैद की सजा

अमेरिकी कोर्ट ने अगले वर्ष सनकी आशिक जूलियो गोंजालेज को इस अग्निकांड का दोषी ठहराया और 87 लोगों की मौत के लिए उसे जिम्मेदार माना. इस नरसंहार के लिए उसे 25 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाईं. करीब 25 वर्ष जेल में बिताने के बाद 2016 में 61 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई. बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने के बाद उसे जेल से न्यूयॉर्क राज्य के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने अंतिम सांस ली. यह अग्निकांड 1911 में हुए प्रसिद्ध ट्रायंगल शर्टवेस्ट फैक्ट्री अग्निकांड के बाद न्यूयॉर्क शहर की सबसे घातक आग मानी गई. उल्लेखनीय है कि दोनों घटनाओं के बीच ठीक 79 वर्षों का अंतर था. हैप्पी लैंड हादसे के बाद शहर प्रशासन ने अवैध क्लबों और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया.

यह भी पढ़ेंः आवारा कुत्‍ते के लिए दो देश आपस में भिड़े, एक तो नोट पर छापने की तैयारी में था

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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